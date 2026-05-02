Die kolumbianische SÃ¤ngerin Shakira gibt am Samstagabend (ab 21.45 Uhr Ortszeit; 02.45 Uhr MESZ Sonntag) ein riesiges Gratis-Konzert in Rio de Janeiro. Die Veranstalter rechnen mit mehr als zwei Millionen Besuchern am Strand der Copacabana. Im vergangenen Jahr waren zu einem Gratis-Auftritt von Lady Gaga mehr als zwei Millionen Zuschauer an die Copacabana gestrÃ¶mt, ein Jahr zuvor zog Madonna 1,6 Millionen Besucher an.
Shakira wurde in den 2000er Jahren mit Hit wie "Hips Don't Lie" international zum Star, ihr Song "Waka Waka" war die offizielle Hymne der FuÃŸball-Weltmeisterschaft 2010.
Lifestyle
Mehr als zwei Millionen Menschen bei Gratis-Konzert von Shakira in Rio erwartet
- AFP - 2. Mai 2026, 04:04 Uhr
Die kolumbianische SÃ¤ngerin Shakira gibt am Samstagabend ein riesiges Gratis-Konzert in Rio de Janeiro. Die Veranstalter rechnen mit mehr als zwei Millionen Besuchern am Strand der Copacabana.
Die kolumbianische SÃ¤ngerin Shakira gibt am Samstagabend (ab 21.45 Uhr Ortszeit; 02.45 Uhr MESZ Sonntag) ein riesiges Gratis-Konzert in Rio de Janeiro. Die Veranstalter rechnen mit mehr als zwei Millionen Besuchern am Strand der Copacabana. Im vergangenen Jahr waren zu einem Gratis-Auftritt von Lady Gaga mehr als zwei Millionen Zuschauer an die Copacabana gestrÃ¶mt, ein Jahr zuvor zog Madonna 1,6 Millionen Besucher an.
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