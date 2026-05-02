Gestrandeter Buckelwal in der Nordsee freigesetzt

Eine Boje im Meer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Wismar (dts Nachrichtenagentur) - Der gestrandete Buckelwal, der zuvor aus einer flachen Ostsee-Bucht an der Insel Poel geborgen worden war, ist in der Nordsee freigelassen worden.



Wie die verantwortliche private Rettungsinitiative mitteilte, befand sich der Wal am Samstagmorgen gegen 9 Uhr nicht mehr im Lastkahn. Auch auf den Kamerabildern eines Livestreams war er nicht mehr in seinem TransportbehÃ¤ltnis zu sehen.



Am Freitag war der Transport des Wals noch einmal ins Stocken geraten. Aufgrund von WindstÃ¤rken bis zu 6 und WellenhÃ¶hen von bis zu 1,5 Metern im Ãœbergang zwischen Nord- und Ostsee musste das Schleppschiff seine Route Ã¤ndern und langsam Richtung SÃ¼den fahren. Diese Bedingungen waren zu herausfordernd fÃ¼r die Barge, in der der Wal transportiert wurde.



Am Abend desselben Tages kam es zu einem unerwarteten Zwischenfall: Gegen 19:20 Uhr bewegte sich der Buckelwal zielstrebig in Richtung des Ausgangs der Barge. Es schien, als wolle er sich vorzeitig selbst befreien. Letztlich gelang die Freilassung des Wals jedoch planmÃ¤ÃŸig in der Nordsee. Nach EinschÃ¤tzung von TierschÃ¼tzern kann der Wal jedoch noch nicht als gerettet gelten, da unklar sei, ob er noch normal schwimmen und fressen kÃ¶nne.

