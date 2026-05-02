Lifestyle

KI-Schauspieler kÃ¶nnen nicht um den Oscar konkurrieren

  • AFP - 2. Mai 2026, 02:41 Uhr
Bild vergrößern: KI-Schauspieler kÃ¶nnen nicht um den Oscar konkurrieren
Kein Oscar fÃ¼r KI-SchÃ¶pfungen
Bild: AFP

Nachdem der verstorbene US-Filmstar Val Kilmer mit Hilfe von KÃ¼nstlicher Intelligenz wieder auf der Leinwand erschien, haben die Oscar-Organisatoren ein Machtwort gesprochen: Der wichtigste Filmpreis der Welt werde nicht an KI-SchÃ¶pfungen verliehen.

Nachdem der im vergangenen Jahr verstorbene US-Schauspieler Val Kilmer mit Hilfe von KÃ¼nstlicher Intelligenz wieder auf der Leinwand erschien, haben die Oscar-Organisatoren ein Machtwort gesprochen: Der wichtigste Filmpreis der Welt werde nicht an KI-SchÃ¶pfungen verliehen, erklÃ¤rten sie am Freitag. "In der Kategorie Schauspiel werden nur Rollen berÃ¼cksichtigt, die im Abspann des Films aufgefÃ¼hrt und nachweislich von Menschen mit deren EinverstÃ¤ndnis gespielt wurden", erklÃ¤rte die Oscar-Akademie.

Gleiches gilt der ErklÃ¤rung zufolge fÃ¼r die Vorlagen fÃ¼r Filme: "In den Drehbuchkategorien ist festgelegt, dass DrehbÃ¼cher von Menschen verfasst sein mÃ¼ssen, um zugelassen zu werden."

Erst vor wenigen Tagen hatte eine KI-Version des verstorbenen Val Kilmer fÃ¼r Furore gesorgt. Bei einer PrÃ¤sentation fÃ¼r Kino-Besitzer wurde der Trailer fÃ¼r den ArchÃ¤ologie-Actionfilm "As Deep As The Grave" mit einer digitalen Version des "Top Gun"-Stars gezeigt. Das Projekt wurde von der Familie des verstorbenen Schauspielers unterstÃ¼tzt, die Zugang zu Kilmers Videoarchiv gewÃ¤hrte. Dieses wurde genutzt, um den Filmstar in verschiedenen Lebensabschnitten zu rekonstruieren.

Bei Kilmer war bereits frÃ¼her KI zum Einsatz gekommen - im Film "Top Gun: Maverick" aus dem Jahr 2022. In Folge einer Kehlkopfkrebs-Erkrankung hatte der Schauspieler seine Stimme verloren, die mit Hilfe von KI in den Film eingefÃ¼gt wurde.Â 

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Entwendete Buddha-Statue kehrt aus New York in Tempel in Kathmandu zurÃ¼ck
    Entwendete Buddha-Statue kehrt aus New York in Tempel in Kathmandu zurÃ¼ck

    Eine aus New York zurÃ¼ckgegebene Buddha-Statue hat ihren ursprÃ¼nglichen Platz in einem Tempel in Nepals Hauptstadt Kathmandu wieder eingenommen. Die Statue aus dem 13.

    Mehr
    Klingbeil sieht
    Klingbeil sieht "verdammte Pflicht" fÃ¼r Gelingen der Koalition

    Bergkamen (dts Nachrichtenagentur) - Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) hat Spekulationen zurÃ¼ckgewiesen, wonach die schwarz-rote Koalition vor Ablauf ihrer vier Jahre

    Mehr
    Lufthansa entschuldigt sich fÃ¼r verbummelte Oscar-Statue
    Lufthansa entschuldigt sich fÃ¼r verbummelte Oscar-Statue

    Die LufthansaÂ hat sich beim russischen Regisseur Pawel Talankin entschuldigt, weil dessen Oscar-Statue nach einem Flug von New York nach Frankfurt am Main zwischenzeitlich nicht

    Mehr
    Nach Trumps ZollankÃ¼ndigung: EU hÃ¤lt sich
    Nach Trumps ZollankÃ¼ndigung: EU hÃ¤lt sich "alle Optionen offen"
    Trump will ZÃ¶lle auf Autos und Lkw aus der EU auf 25 Prozent erhÃ¶hen
    Trump will ZÃ¶lle auf Autos und Lkw aus der EU auf 25 Prozent erhÃ¶hen
    Tankrabatt in Kraft: Spritpreise an den ZapfsÃ¤ulen sinken
    Tankrabatt in Kraft: Spritpreise an den ZapfsÃ¤ulen sinken
    BundesbankprÃ¤sident Nagel bei unverÃ¤nderter Lage fÃ¼r ZinserhÃ¶hung im Juni
    BundesbankprÃ¤sident Nagel bei unverÃ¤nderter Lage fÃ¼r ZinserhÃ¶hung im Juni
    US-Berufungsgericht stoppt Lieferung von Abtreibungspille Mifepriston per Post
    US-Berufungsgericht stoppt Lieferung von Abtreibungspille Mifepriston per Post
    Index: KI setzt BÃ¼rojobs unter Druck
    Index: KI setzt BÃ¼rojobs unter Druck
    EU sieht begrenzte zusÃ¤tzliche Wirkung durch deutsches Klimaziel
    EU sieht begrenzte zusÃ¤tzliche Wirkung durch deutsches Klimaziel
    Bahn zieht positive Bilanz bei Reinigungsprogramm
    Bahn zieht positive Bilanz bei Reinigungsprogramm
    Rainer prÃ¼ft Entlastungen fÃ¼r Bauern
    Rainer prÃ¼ft Entlastungen fÃ¼r Bauern
    Kanzleramtschef ruft Schwarz-Rot zum Durchhalten auf
    Kanzleramtschef ruft Schwarz-Rot zum Durchhalten auf

    Top Meldungen

    Klingbeil will Spitzenverdiener fÃ¼r Entlastung heranziehen
    Klingbeil will Spitzenverdiener fÃ¼r Entlastung heranziehen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) will in den nÃ¤chsten Wochen PlÃ¤ne zur Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen vorlegen und zur

    Mehr
    Krankenstand im ersten Quartal leicht gegenÃ¼ber Vorjahr gesunken
    Krankenstand im ersten Quartal leicht gegenÃ¼ber Vorjahr gesunken

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Trotz der KÃ¤ltewelle zu Beginn des Jahres ist der Krankenstand der BeschÃ¤ftigten im ersten Quartal leicht zurÃ¼ckgegangen. Das geht aus Zahlen

    Mehr
    GdW fÃ¼r einkommensabhÃ¤ngige Beteiligung von Mietern an Sanierungen
    GdW fÃ¼r einkommensabhÃ¤ngige Beteiligung von Mietern an Sanierungen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesverband der deutschen Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) spricht sich dafÃ¼r aus, die Beteiligung von Mietern an MieterhÃ¶hungen

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts