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CDU und SPD in Rheinland-Pfalz stimmen fÃ¼r Koalitionsvertrag

  • dts - 2. Mai 2026, 12:37 Uhr
Bild vergrößern: CDU und SPD in Rheinland-Pfalz stimmen fÃ¼r Koalitionsvertrag
Alexander Schweitzer und Gordon Schnieder (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Mainz/Nieder-Olm (dts Nachrichtenagentur) - Knapp sechs Wochen nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz Mitte MÃ¤rz haben CDU und SPD den Weg fÃ¼r eine gemeinsame Regierungszusammenarbeit freigemacht. Bei den entsprechenden Parteitreffen in Mainz und Nieder-Olm stimmte am Samstag jeweils eine klare Mehrheit fÃ¼r den ausgehandelten Koalitionsvertrag.

MinisterprÃ¤sident Alexander Schweitzer (SPD) und sein designierter Nachfolger Gordon Schnieder (CDU) hatten am Donnerstag in Mainz das gemeinsame Papier vorgestellt. Darin sind unter anderem mehr Stellen bei der Polizei sowie ein verbindliches Kindergartenjahr vorgesehen.

Der neue Landtag kommt am 18. Mai zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Dabei soll dann auch Schnieder zum neuen MinisterprÃ¤sidenten gewÃ¤hlt werden. Die CDU hatte die Landtagswahl am 22. MÃ¤rz mit 31,0 Prozent klar vor der SPD gewonnen, die auf 25,9 Prozent kam. Ansonsten sind nur noch die AfD mit einem Ergebnis von 19,5 Prozent und die GrÃ¼nen mit 7,9 Prozent im neuen Parlament vertreten. Da alle anderen Parteien eine Koalition mit der AfD ausgeschlossen hatten, kam nur ein RegierungsbÃ¼ndnis aus CDU und SPD infrage.

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