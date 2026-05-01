Eine aus New York zurÃ¼ckgegebene Buddha-Statue hat ihren ursprÃ¼nglichen Platz in einem Tempel in Nepals Hauptstadt Kathmandu wieder eingenommen. Die Statue aus dem 13. Jahrhundert wurde am Freitag - mit Blumengirlanden dekoriert und von Musik begleitet - in einer SÃ¤nfte in den Tempel getragen und dort wieder auf ihren Sockel gesetzt. An der Zeremonie nahm auch ein Us-Gesandter teil. Â Â
Die Statue war in den 1980er Jahren aus dem Tempel verschwunden und tauchte spÃ¤ter im "Tibet House US" auf, einem Kulturzentrum in New York. Sie wurde bereits 2022 aus New York nach Nepal zurÃ¼ckgebracht, nun kehrte sie an ihren Originalplatz zurÃ¼ck. Ein Nachbau der Statue, vor dem die GlÃ¤ubigen bisher gebetet hatten, wurde in einen anderen Bereich des Tempels verlegt.Â
Der bei der Zeremonie anwesende US-Sonderbeauftragte fÃ¼r SÃ¼d- und Zentralasien, Sergio Gor, sagte der Nachrichtenagentur AFP: "Wir versuchen, geschehenes Unrecht wieder gutzumachen." Es gehe darum, "einige dieser unglaublichen Kunstwerke zu retten, die vor Jahrzehnten in die falschen HÃ¤nde geraten sind".
"Ich bin so glÃ¼cklich, wir alle sind es. Unser Gott kehrt zurÃ¼ck", sagte die 67-jÃ¤hrige Tempelbesucherin Sunkesari Shakya. Viele Menschen in dem rund 30 Millionen Einwohner zÃ¤hlenden Himalaya-Staat sind tief religiÃ¶s, und die hinduistischen und buddhistischen Tempel und historischen StÃ¤tten sind ein fester Bestandteil des Alltags.
Nachdem sich das Land in den 1950er Jahren der AuÃŸenwelt geÃ¶ffnet hatte, wurden zahlreiche Skulpturen, GemÃ¤lde, verzierte Fenster und sogar TÃ¼ren Â aus den StÃ¤tten entwendet.Â HÃ¤ufig steckten korrupte Beamte hinter dem Verschwinden der StÃ¼cke, die in die USA, Europa oder andere Teilen der Welt verkauft wurden.Â
Ã–rtlichen BehÃ¶rden zufolge wurden bereits 200 Artefakte nach Nepal zurÃ¼ckgebracht, 41 davon wurden wieder an ihren Originalorten platziert.
Lifestyle
Entwendete Buddha-Statue kehrt aus New York in Tempel in Kathmandu zurÃ¼ck
- AFP - 1. Mai 2026, 17:23 Uhr
Eine aus New York zurÃ¼ckgegebene Jahrhunderte alte Buddha-Statue hat ihren ursprÃ¼nglichen Platz in einem Tempel in Nepals Hauptstadt Kathmandu wieder eingenommen.
Eine aus New York zurÃ¼ckgegebene Buddha-Statue hat ihren ursprÃ¼nglichen Platz in einem Tempel in Nepals Hauptstadt Kathmandu wieder eingenommen. Die Statue aus dem 13. Jahrhundert wurde am Freitag - mit Blumengirlanden dekoriert und von Musik begleitet - in einer SÃ¤nfte in den Tempel getragen und dort wieder auf ihren Sockel gesetzt. An der Zeremonie nahm auch ein Us-Gesandter teil. Â Â
Weitere Meldungen
Bergkamen (dts Nachrichtenagentur) - Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) hat Spekulationen zurÃ¼ckgewiesen, wonach die schwarz-rote Koalition vor Ablauf ihrer vier JahreMehr
Die LufthansaÂ hat sich beim russischen Regisseur Pawel Talankin entschuldigt, weil dessen Oscar-Statue nach einem Flug von New York nach Frankfurt am Main zwischenzeitlich nichtMehr
Ein am Mittwoch im Zentrum Londons aufgetauchtes Standbild ist offenbar ein Werk des britischen Street-Art-KÃ¼nstlers Banksy. Am Donnerstag verÃ¶ffentlichte Banksy auf seinerMehr
Top Meldungen
Bergkamen (dts Nachrichtenagentur) - Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) sieht am ersten Tag des Tankrabatts einen Erfolg der EntlastungsmaÃŸnahme. "Alle Meldungen, die ich bekommenMehr
Leverkusen (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorstandsvorsitzende des Kunststoffkonzerns Covestro, Markus Steilemann, rechnet mit einer stÃ¤rkeren Verknappung bestimmter RohstoffeMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Rentenexperten kritisieren die von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) geplante KÃ¼rzung des Bundeszuschusses zur Rentenversicherung.Mehr