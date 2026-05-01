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Entwendete Buddha-Statue kehrt aus New York in Tempel in Kathmandu zurÃ¼ck

  • AFP - 1. Mai 2026, 17:23 Uhr
Bild vergrößern: Entwendete Buddha-Statue kehrt aus New York in Tempel in Kathmandu zurÃ¼ck
Die Buddha-Statue wird in einer SÃ¤nfte in den Tempel zurÃ¼ckgebracht
Bild: AFP

Eine aus New York zurÃ¼ckgegebene Jahrhunderte alte Buddha-Statue hat ihren ursprÃ¼nglichen Platz in einem Tempel in Nepals Hauptstadt Kathmandu wieder eingenommen.

Eine aus New York zurÃ¼ckgegebene Buddha-Statue hat ihren ursprÃ¼nglichen Platz in einem Tempel in Nepals Hauptstadt Kathmandu wieder eingenommen. Die Statue aus dem 13. Jahrhundert wurde am Freitag - mit Blumengirlanden dekoriert und von Musik begleitet - in einer SÃ¤nfte in den Tempel getragen und dort wieder auf ihren Sockel gesetzt. An der Zeremonie nahm auch ein Us-Gesandter teil. Â Â 

Die Statue war in den 1980er Jahren aus dem Tempel verschwunden und tauchte spÃ¤ter im "Tibet House US" auf, einem Kulturzentrum in New York. Sie wurde bereits 2022 aus New York nach Nepal zurÃ¼ckgebracht, nun kehrte sie an ihren Originalplatz zurÃ¼ck. Ein Nachbau der Statue, vor dem die GlÃ¤ubigen bisher gebetet hatten, wurde in einen anderen Bereich des Tempels verlegt.Â 

Der bei der Zeremonie anwesende US-Sonderbeauftragte fÃ¼r SÃ¼d- und Zentralasien, Sergio Gor, sagte der Nachrichtenagentur AFP: "Wir versuchen, geschehenes Unrecht wieder gutzumachen." Es gehe darum, "einige dieser unglaublichen Kunstwerke zu retten, die vor Jahrzehnten in die falschen HÃ¤nde geraten sind".

"Ich bin so glÃ¼cklich, wir alle sind es. Unser Gott kehrt zurÃ¼ck", sagte die 67-jÃ¤hrige Tempelbesucherin Sunkesari Shakya. Viele Menschen in dem rund 30 Millionen Einwohner zÃ¤hlenden Himalaya-Staat sind tief religiÃ¶s, und die hinduistischen und buddhistischen Tempel und historischen StÃ¤tten sind ein fester Bestandteil des Alltags.

Nachdem sich das Land in den 1950er Jahren der AuÃŸenwelt geÃ¶ffnet hatte, wurden zahlreiche Skulpturen, GemÃ¤lde, verzierte Fenster und sogar TÃ¼ren Â aus den StÃ¤tten entwendet.Â HÃ¤ufig steckten korrupte Beamte hinter dem Verschwinden der StÃ¼cke, die in die USA, Europa oder andere Teilen der Welt verkauft wurden.Â 

Ã–rtlichen BehÃ¶rden zufolge wurden bereits 200 Artefakte nach Nepal zurÃ¼ckgebracht, 41 davon wurden wieder an ihren Originalorten platziert.

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