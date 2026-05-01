Lufthansa entschuldigt sich fÃ¼r verbummelte Oscar-Statue

Pawel Talankin gewann den Oscar fÃ¼r seinen Film "Ein Nobody gegen Putin"

Die Lufthansa hat sich beim russischen Regisseur Pawel Talankin entschuldigt, weil seine Oscar-Statue nach einem Flug von New York nach Frankfurt am Main zwischenzeitlich nicht mehr auffindbar war.

Die LufthansaÂ hat sich beim russischen Regisseur Pawel Talankin entschuldigt, weil dessen Oscar-Statue nach einem Flug von New York nach Frankfurt am Main zwischenzeitlich nicht mehr auffindbar war. Die Fluggesellschaft teilte am Freitag mit, die Statue befinde sich mittlerweile "in unserer Obhut" in Frankfurt am Main. Lufthansa stehe bereits "in direktem Kontakt mit dem Gast, um die persÃ¶nliche Ãœbergabe schnellstmÃ¶glich zu arrangieren".Â



Talankin hatte den Oscar im MÃ¤rz fÃ¼r seinen Dokumentarfilm "Ein Nobody gegen Putin" gewonnen. Laut der Film-Nachrichtenseite Deadline durfte er die Statue am Mittwoch auf dem JFK-Flughafen nicht mit ins Flugzeug nehmen - die BehÃ¶rden hÃ¤tten ihm gesagt, die TrophÃ¤e kÃ¶nne als Waffe benutzt werden. Deshalb wurde sie in einer Pappschachtel verpackt im Frachtraum transportiert.Â



Nach der Landung in Deutschland war die Statue nicht auffindbar. Die Lufthansa erklÃ¤rte am Freitag, "der sorgsame und sichere Umgang mit dem Eigentum unserer GÃ¤ste hat fÃ¼r uns hÃ¶chste PrioritÃ¤t". Die interne PrÃ¼fung, wie es dazu kam, sei "aktuell noch nicht abgeschlossen". Die Lufthansa bedauere die entstandenen Unannehmlichkeiten "aufrichtig" und habe den EigentÃ¼mer um Entschuldigung gebeten.Â



Der 35-jÃ¤hrige Talankin, Lehrer an einer Schule in der russischen Uralregion Tscheljabinsk, hatte den Oscar im MÃ¤rz zusammen mit dem US-dÃ¤nischen Regisseur David Borenstein gewonnen. "Ein Nobody gegen Putin" basiert auf Videoaufnahmen, die Talankin aus Russland geschmuggelt hatte. Sie zeigen den vorgeschriebenen Propaganda-Unterricht an seiner Schule. Â Â



Talankin sagte Deadline am Donnerstag, er sei schon mindestens ein dutzend Mal mit der Oscar-Statue im HandgepÃ¤ck geflogen - "nie gab es Probleme". Es sei "komplett rÃ¤tselhaft", wie die US-Beamten sie als eine Waffe einstufen konnten.Â