Klingbeil sieht "verdammte Pflicht" fÃ¼r Gelingen der Koalition

Lars Klingbeil am 29.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Bergkamen (dts Nachrichtenagentur) - Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) hat Spekulationen zurÃ¼ckgewiesen, wonach die schwarz-rote Koalition vor Ablauf ihrer vier Jahre Regierungszeit auseinanderbrechen kÃ¶nnte.



"Ich glaube, dass wir als demokratische Mitte in diesem Land in der verdammten Pflicht sind, das hier hinzubekommen", sagte Klingbeil den Sendern RTL und ntv am Rande einer Maikundgebung in Bergkamen. DafÃ¼r mÃ¼sse man sich anstrengen und in der Lage sein, Kompromisse zu machen. "Jeder sollte nicht nur 100 Prozent von seinem fordern."



Er kÃ¶nne Ã¼berhaupt nicht bestÃ¤tigen, dass in der Koalition nur noch jeder fÃ¼r sich kÃ¤mpfe, sagte der SPD-Vorsitzende. Dass es mal Unterschiede gebe, wenn man anfange, Ã¼ber politische Themen zu diskutieren, sei vÃ¶llig in Ordnung in einer Demokratie. Kanzler Merz sei in der CDU, er selbst in der SPD. "Da erwartet man gar nicht, dass wir mit einer gleichen Position starten."



Entscheidend seien die gemeinsamen BeschlÃ¼sse wie etwa beim Haushalt und der Gesundheitsreform. "Wir kriegen Entscheidungen hin im Kabinett, wir haben groÃŸe Themen entschieden - und das brauchen wir jetzt mehr." Merz und er seien jeden Tag in Kontakt und wÃ¼ssten um die groÃŸe Verantwortung fÃ¼r das Land. "Da sind Friedrich Merz und ich uns auch einig, dass wir das gemeinsam voranbringen wollen", sagte Klingbeil.

