Neues Banksy-Kunstwerk in London aufgetaucht

Neu aufgetauchtes Standbild in London

Ein am Mittwoch im Zentrum Londons aufgetauchtes Standbild ist offenbar ein Werk des britischen Street-Art-KÃ¼nstlers Banksy. Die Statue auf dem Mittelstreifen der HauptstraÃŸe Pall Mall zeigt einen marschierenden Mann, der eine Flagge in der Hand hÃ¤lt.

Ein am Mittwoch im Zentrum Londons aufgetauchtes Standbild ist offenbar ein Werk des britischen Street-Art-KÃ¼nstlers Banksy. Am Donnerstag verÃ¶ffentlichte Banksy auf seiner Seite im Onlinedienst Instagram ein Video, das unter anderem das Aufstellen der Statue zeigte. Eine Sprecherin des KÃ¼nstlers gab an, das Standbild sei am Mittwochmorgen an seinen heutigen Platz transportiert worden.



Die mehrere Meter hohe Statue auf dem Mittelstreifen der HauptstraÃŸe Pall Mall zeigt einen marschierenden Mann, der eine Flagge in der rechten Hand hÃ¤lt, die sein Gesicht verdeckt. Auf dem Sockel ist ein "Banksy"-Schriftzug zu sehen.Â



"Es gab da ein wenig Platz", sagte die Sprecherin zum Standort auf einer Verkehrsinsel. Banksys Video endet mit der Aufnahme eines Mannes, der die Statue betrachtet und sagt: "Nein, ich mag sie nicht!".Â



Vor dem Standbild versammelten sich zahlreiche Schaulustige. "Wir fragen uns, wie zum Teufel er es geschafft hat, diese Statue nur einen Steinwurf vom Buckingham Palast entfernt aufzustellen", sagte der Kunststudent Ollie Isaac einem Reporter der Nachrichtenagentur AFP. Mit dem Standbild verbinde er "das Wiederaufleben des Nationalismus auf der ganzen Welt und in diesem Land".



In der NÃ¤he gibt es zahlreiche weitere Statuen, darunter von KÃ¶nig Edward VII. und von Florence Nightingale, die als BegrÃ¼nderin der modernen Krankenpflege gilt. In der nahen Shaftesbury Avenue war bereits 2004 ein Werk Banksys aufgetaucht, das wenig spÃ¤ter gestohlen wurde.



Der aus Bristol stammende Banksy erregt mit seinen Street-Art-Kunstwerken in aller Welt immer wieder Aufsehen, seine Werke werden zu MillionenbetrÃ¤gen verkauft. Ãœber die IdentitÃ¤t des KÃ¼nstlers wird seit Jahren spekuliert, er selbst hÃ¤lt sich von der Ã–ffentlichkeit fern.



Zuletzt hatte die Nachrichtenagentur Reuters versucht, Licht ins Dunkel um den mysteriÃ¶sen KÃ¼nstler zu bringen. Der Bericht stÃ¼tzt sich auf ein Festnahmeprotokoll aus New York aus dem Jahr 2000 und Aussagen von Zeugen, die Banksy wÃ¤hrend eines Besuch in der Ukraine gesehen haben wollen. Vor zwei Jahrzehnten hatte eine britische Zeitung berichtet, dass es sich bei Banksy um den Briten Robin Gunningham handeln soll, der seinen Namen demnach spÃ¤ter in David Jones Ã¤nderte.