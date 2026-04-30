Dobrindt unterstÃ¼tzt Aigner als BundesprÃ¤sidentin

Ilse Aigner (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) unterstÃ¼tzt Ãœberlegungen, die CSU-Politikerin Ilse Aigner zur nÃ¤chsten BundesprÃ¤sidentin zu wÃ¤hlen. Das sei "eine Ãœberlegung, die man fortsetzen kann", sagte Dobrindt dem "Spiegel".



"Das ist ein Modell und eine Variante. Ich kann mir das vorstellen", sagte Dobrindt. Zuletzt hatte CSU-Chef Markus SÃ¶der die Parteifreundin Aigner als Kandidatin fÃ¼r das Amt der BundesprÃ¤sidentin ins Spiel gebracht.



Die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier wird im kommenden FrÃ¼hjahr von der Bundesversammlung gewÃ¤hlt.

