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Dobrindt unterstÃ¼tzt Aigner als BundesprÃ¤sidentin

  • dts - 30. April 2026, 13:34 Uhr
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Ilse Aigner (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) unterstÃ¼tzt Ãœberlegungen, die CSU-Politikerin Ilse Aigner zur nÃ¤chsten BundesprÃ¤sidentin zu wÃ¤hlen. Das sei "eine Ãœberlegung, die man fortsetzen kann", sagte Dobrindt dem "Spiegel".

"Das ist ein Modell und eine Variante. Ich kann mir das vorstellen", sagte Dobrindt. Zuletzt hatte CSU-Chef Markus SÃ¶der die Parteifreundin Aigner als Kandidatin fÃ¼r das Amt der BundesprÃ¤sidentin ins Spiel gebracht.

Die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier wird im kommenden FrÃ¼hjahr von der Bundesversammlung gewÃ¤hlt.

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