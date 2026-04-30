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Wadephul verteidigt Rolle der Diplomatie

  • dts - 30. April 2026, 15:21 Uhr
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Johann Wadephul (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Rabat (dts Nachrichtenagentur) - BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) hat angesichts wachsender internationaler Krisen die Rolle der Diplomatie verteidigt.

"Wenn uns irgendetwas retten kann, dann ist es Diplomatie", sagte er der RTL-Sendung "Nachtjournal Spezial" wÃ¤hrend seiner Reise nach Rabat in Marokko. Sowohl im Ukraine-Krieg als auch im Konflikt mit dem Iran werde Ã¼ber diplomatische LÃ¶sungen gesprochen.

Auch andere Krisen wie im Sudan zeigten, dass Konflikte nicht militÃ¤risch gelÃ¶st werden kÃ¶nnten. "Nur GesprÃ¤che, Einigungen, das VerstÃ¤ndnis fÃ¼r den anderen." Diplomatie sei dabei oft mÃ¼hsam, sagte der Minister. "Das ist immer wieder auch wie bei Sisyphus das Heraufrollen des Steines."

Wadephul beschrieb sein erstes Amtsjahr als fordernd, aber erfÃ¼llend. Es sei etwas anstrengender als gedacht, aber auch spannend, sagte der CDU-Politiker. Er habe in diesem Jahr mehr als 120 Kollegen getroffen und rund 60 LÃ¤nder besucht.

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