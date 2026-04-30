SPD hÃ¤lt Wahlrechtsreform fÃ¼r gescheitert

Stimmzettel zur Bundestagswahl 2025 (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die von der schwarz-roten Koalition geplante Reform des Wahlrechts steht aus Sicht der SPD vor dem Aus. "Wir werden mit der Union wohl leider keine Wahlrechtsreform mehr beschlieÃŸen", sagte der Rechtspolitiker Johannes Fechner (SPD) dem Nachrichtenportal "T-Online". Er sitzt fÃ¼r die SPD federfÃ¼hrend in der Kommission, die einen gemeinsamen Reformvorschlag erarbeiten sollte.



Fechner zufolge tagt die Wahlrechtskommission inzwischen nicht mehr. Sie habe im MÃ¤rz ihren Auftrag erfÃ¼llt und dem Koalitionsausschuss MÃ¶glichkeiten einer Wahlrechtsreform vorgelegt. "Die SPD hÃ¤tte das Wahlrecht gerne so reformiert, dass alle Wahlkreise im Bundestag vertreten sind und der Frauenanteil im Bundestag durch paritÃ¤tische Landeslisten deutlich steigt", sagte Fechner. "Der Union waren die Wahlkreissieger offenbar doch nicht so wichtig, als dass sie zu Kompromissen bei der ParitÃ¤t bereit gewesen wÃ¤re."



Die Union widerspricht. "Eine Absage an die Wahlrechtsreform durch die SPD wÃ¤re ein klarer Bruch des Koalitionsvertrages", sagte der parlamentarische GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Unionsfraktion im Bundestag, Steffen Bilger (CDU), dem Nachrichtenportal. Dort sei "schwarz auf weiÃŸ vereinbart, das Wahlrecht so zu reformieren, dass jeder mit der Erststimme gewÃ¤hlte Kandidat auch in den Bundestag" einziehe. Bilger sitzt ebenfalls in der Wahlrechtskommission.



Er sagte, eine Million WÃ¤hler hÃ¤tten aktuell keinen Bundestagsabgeordneten. "Es sollte Einigkeit in der Koalition darÃ¼ber bestehen, dass dieser Zustand schÃ¤dlich ist fÃ¼r eine gerechte Demokratie", so der CDU-Politiker. "Der Begriff `ParitÃ¤t` findet sich im Koalitionsvertrag hingegen nicht." Bisher hÃ¤tten sich alle Versuche, ein paritÃ¤tisches Wahlrecht zu verankern, als verfassungswidrig erwiesen. "Die SPD konnte keinen Vorschlag vorlegen, der daran etwas Ã¤ndern wÃ¼rde."



Im Koalitionsvertrag heiÃŸt es, man wolle "eine Wahlrechtskommission einsetzen, die die Wahlrechtsreform 2023 evaluieren und im Jahr 2025 VorschlÃ¤ge unterbreiten soll, wie jeder Bewerber mit Erststimmenmehrheit in den Bundestag einziehen kann und der Bundestag unter Beachtung des Zweitstimmenergebnisses grundsÃ¤tzlich bei der aktuellen GrÃ¶ÃŸe verbleiben kann". Ein entsprechendes Gesetzgebungsverfahren solle dann unverzÃ¼glich eingeleitet werden. "Dabei soll auch geprÃ¼ft werden, wie die gleichberechtigte ReprÃ¤sentanz von Frauen im Parlament gewÃ¤hrleistet werden kann und ob Menschen ab 16 Jahren an der Wahl teilnehmen sollten."



Startpunkt der Debatten Ã¼ber Wahlrechtsreformen war 2011 ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu dem damals gÃ¼ltigen Wahlrecht. Damals wurden Sitze, die einer Partei nach ihrem Anteil an Zweitstimmen zustehen, zunÃ¤chst mit den in den Wahlkreisen durch Erststimmen errungenen Direktmandaten aufgefÃ¼llt. Wenn eine Partei mehr Direktmandate errang, als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis zustanden, zogen diese zusÃ¤tzlich in den Bundestag ein (Ãœberhangmandate). Das Verfassungsgericht bemÃ¤ngelte daran, dass Stimmen fÃ¼r eine Partei so mitunter zu weniger Sitzen fÃ¼r diese Partei fÃ¼hren konnten.



2011 wurden daher zusÃ¤tzlich Ausgleichsmandate eingefÃ¼hrt: Sie sollten dafÃ¼r sorgen, dass die Sitzverteilung im Parlament dem Zweitstimmanteil der jeweiligen Partei entsprachen. Dies fÃ¼hrte zu einem deutlichen Anwachsen des Bundestages und einer StÃ¤rkung kleinerer Parteien. Eine kleinere Reform 2020 hatte schlieÃŸlich zur Folge, dass nicht mehr alle Ãœberhangmandate ausgeglichen werden. Davon konnte vor allem die CSU profitieren.



Die vom Bundesverfassungsgericht weitgehend bestÃ¤tigte Reform der Ampelkoalition sah zuletzt vor, dass es keine Ãœberhang- und Ausgleichsmandate mehr gibt. Damit verlieren im Vergleich zur Zeit vor 2020 alle Parteien gleichmÃ¤ÃŸig Sitze. Im Vergleich zur Situation danach trifft die Reform die CSU deutlicher als andere Parteien. Ein Nachteil der Reform ist, dass manche Wahlkreise nun nicht mehr im Bundestag vertreten sind. 23 der Erststimmensieger waren von der Regelung dieses Mal betroffen.

