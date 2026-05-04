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SPD-Fraktionschef Miersch: Koalitionspartner gleichberechtigt

  • dts - 4. Mai 2026, 10:09 Uhr
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Jens Spahn und Matthias Miersch (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hat gelassen auf die mahnenden Worte von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) reagiert. Der Bundeskanzler hatte am Sonntag in der ARD-Sendung "Caren Miosga" mehr KompromissfÃ¤higkeit von der SPD gefordert und klargemacht, dass die Union nicht alles mit sich machen lasse.

"Erst mal steht er genauso unter Druck wie wir auch", erklÃ¤rte Miersch am Montag bei RTL und ntv. Die Parteimitglieder erwarteten, dass man eine klare Handschrift sehe. Aber er finde, man habe im letzten Jahr viele Dinge angegangen und Kompromisse geschlossen, sagte der SPD-Politiker. Als Beispiele nannte er den Wehrdienst und die gemeinsame europÃ¤ische Asylpolitik. "Deswegen, glaube ich, haben wir eine Grundlage geschaffen, die gar nicht so schlecht ist, wie es teilweise klingt", erklÃ¤rte Miersch. Er sei guten Mutes, dass allen bewusst sei, wie herausfordernd die Zeiten seien, und man deswegen zusammen etwas hinkriegen mÃ¼sse.

Man sollte aufeinander RÃ¼cksicht nehmen, "aber es ist nicht so, dass man sich zum Kaffeetrinken trifft, sondern es wird hart gerungen", sagte Miersch. CDU, CSU und SPD hÃ¤tten teilweise sehr unterschiedliche Auffassungen, das sei in der Politik so und auch der sachliche Streit gehÃ¶re dazu. "Wir haben jetzt die groÃŸen Themen wie die Gesundheitsreform vor uns, und das mÃ¼ssen wir auf AugenhÃ¶he machen. Wir sind gleichberechtigte Partner in einer Koalition", so Miersch.

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