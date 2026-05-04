Kanzleramtsminister rÃ¤umt Kommunikationsdefizite ein

Thorsten Frei und Friedrich Merz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) rÃ¤umt im Zuge der Reformanstrengungen Defizite der Bundesregierung mit Blick auf die Kommunikation nach auÃŸen ein.



"Also Tatsache ist jedenfalls, dass, wenn ich mir die Umfrageergebnisse anschaue, wir in der Tat ein Problem in diesem Bereich haben, dass wir da nicht so gut sind, wie wir sein mÃ¼ssten", sagte Frei am Montag dem TV-Sender "Welt" "Und trotzdem, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir es schaffen, nicht Ã¼ber Stilfragen, sondern Ã¼ber Inhalte zu sprechen. Das gilt ja auch in der Koalition, wo wir mehr Gemeinsamkeiten haben, als es nach auÃŸen offensichtlich wird. Und das ist tatsÃ¤chlich ein Problem."



Mit Blick auf die starken Umfragewerte der AfD rÃ¤umte der Kanzleramtsminister ein, dass die AuÃŸendarstellung der Regierungskoalition dafÃ¼r mitverantwortlich sei. Die Tatsache, dass die AfD in den Umfragen so erfolgreich sei, hÃ¤nge natÃ¼rlich damit zusammen, dass die Regierungsarbeit nicht als erfolgreich wahrgenommen werde. Daran mÃ¼sse man etwas Ã¤ndern. Das bedeute gleichzeitig, dass man sehr viel energischer die Probleme angehen mÃ¼sse, die man in Deutschland habe. "Da reicht es mit Sicherheit nicht, dass wir einfach nur stoisch den Koalitionsvertrag abarbeiten, sondern wir mÃ¼ssen die gewaltigen Herausforderungen, die grÃ¶ÃŸer sind als lange zuvor, die mÃ¼ssen wir auch entschiedener angehen", so Frei. Das werde zwingende Voraussetzung sein, die AfD als eine populistische Partei wieder zurÃ¼ckzudrÃ¤ngen, die es natÃ¼rlich einfach habe, nur auf Probleme hinzuweisen, ohne auch adÃ¤quate LÃ¶sungen anbieten zu kÃ¶nnen.



Das persÃ¶nliche VerhÃ¤ltnis zu Bundeskanzler Merz sei intakt. "Wir arbeiten sehr, sehr gut, sehr vertrauensvoll zusammen, auch sehr eng. Und es besteht Ã¼berhaupt kein Zweifel, dass es auch in Zukunft so sein wird", sagte Frei. Angeschrien worden sei er "selbstverstÃ¤ndlich nicht". Man kÃ¶nne "sich nur wundern, was manche Leute zu wissen glauben. Aber ich wundere mich, das hat Ã¼berhaupt keinen reellen Hintergrund."



AuÃŸerdem verteidigte er die Reformanstrengungen der Bundesregierung vor allem mit Blick auf die Gesundheitsreform, die die "umfassendste der letzten 20 Jahre" sei. Sie sei darÃ¼ber hinaus geeignet, "als erster Schritt dafÃ¼r zu sorgen, dass die Lohnnebenkosten, dass die SozialversicherungsbeitrÃ¤ge nicht weiter ungebremst steigen und damit natÃ¼rlich ein echter Beitrag zur Steigerung der Standortgunst der WettbewerbsfÃ¤higkeit des Landes ist".

