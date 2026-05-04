Noah Kahan an Spitze der Album-Charts - Revival von Michael Jackson

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Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) - Noah Kahan steht an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Montag mit.



Der US-Singer-Songwriter rangiert mit seinem Album "The Great Divide" auf Platz 1. Dahinter folgen die etablierten Bands Foo Fighters ("Your Favorite Toy", zwei) und BTS ("Arirang", drei).



Durch das Biopic "Michael" erlebt derweil die Musik von Michael Jackson ein Chart-Revival. WÃ¤hrend der Soundtrack auf Position sechs startet, ist der King of Pop posthum mit sechs weiteren Alben in den Top 100 vertreten, darunter die Klassiker "Thriller" (neun) und "Bad" (25).



Die Single-Charts mischen zudem vier seiner Songs auf: "Billie Jean" (16), "Beat It" (32), "They Don`t Care About Us" (70) und "Dirty Diana" (91).



Ganz vorn geben aber "Beauty And A Beat" weiter den Takt vor. Justin Bieber und Nicki Minaj verteidigen die Spitzenposition vor Tame Impala ("Dracula") und Zara Larsson ("Lush Life").



Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller MusikverkÃ¤ufe ab.

