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Unternehmen: Ein Deutscher unter Todesopfern auf Kreuzfahrtschiff

  • AFP - 4. Mai 2026, 16:07 Uhr
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Die "MV Hondius" vor den Kapverden
Bild: AFP

Unter den drei Todesopfern nach einem mutmaÃŸlichen Hantavirus-Ausbruch an Bord eines Kreuzfahrtschiffs ist nach Angaben des Kreuzfahrtunternehmens Oceanwide Expeditions auch ein deutscher Passagier.

Unter den drei Todesopfern nach einem mutmaÃŸlichen Hantavirus-Ausbruch an Bord eines Kreuzfahrtschiffs ist nach Angaben des Kreuzfahrtunternehmens Oceanwide Expeditions auch ein deutscher Passagier. Insgesamt befanden sich laut einer am Montag von dem Unternehmen verÃ¶ffentlichten Liste sieben Deutsche unter den Passagieren, zudem hat ein Besatzungsmitglied die deutsche StaatsbÃ¼rgerschaft.

Der deutsche Passagier starb laut Oceanwide Expeditions am Samstag, die Todesursache ist demnach bislang nicht geklÃ¤rt. Zuvor war bereits ein Paar aus den Niederlanden erkrankt und gestorben. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) spricht von einem mutmaÃŸlichen Hantavirus-Ausbruch; ein positiv auf das Virus getesteter Passagier wird derzeit im sÃ¼dafrikanischen Johannesburg auf der Intensivstation behandelt. Zwei akut erkrankte Besatzungsmitglieder befinden sich weiter an Bord der "MV Hondius", die derzeit im Atlantik vor den Kapverden liegt.

Die BehÃ¶rden von Kap Verde verweigern dem Schiff die Einfahrt in den Hafen der Hauptstadt Praia und wollen die Passagiere nicht von Bord lassen. Das Kreuzfahrtunternehmen prÃ¼ft jetzt nach eigenen Angaben, ob das Schiff mit 149 Insassen aus 23 LÃ¤ndern zu den Kanaren weiterfahren kann und die Passagiere auf Teneriffa oder Las Palmas an Land gehen kÃ¶nnen.

Hantaviren werden Ã¼blicherweise Ã¼ber die Ausscheidungen von Nagetieren Ã¼bertragen und kÃ¶nnen schwere Atemwegserkrankungen auslÃ¶sen. In seltenen FÃ¤llen ist nach Angaben der WHO jedoch auch eine Ãœbertragung von Mensch zu Mensch mÃ¶glich.

Die "MV Hondius" hatte eine Reise von Ushuaia im argentinischen Feuerland zu den vor der KÃ¼ste Westafrikas liegenden Kapverdischen Inseln unternommen.

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