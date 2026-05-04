Pariser MusÃ©e d'Orsay erÃ¶ffnet Saal fÃ¼r Nazi-Beutekunst

MusÃ©e d'Orsay

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Das Pariser MusÃ©e d'Orsay hat am Montag einen neuen Ausstellungssaal fÃ¼r Nazi-Beutekunst erÃ¶ffnet. Dort werden Werke gezeigt, die wÃ¤hrend des Zweiten Weltkriegs in Frankreich gestohlen oder zu niedrigen Preisen aufgekauft wurden und bis heute nicht an ihre rechtmÃ¤ÃŸigen Besitzer zurÃ¼ckgegeben werden konnten. Der Saal trÃ¤gt den Titel "Wem gehÃ¶ren diese Werke?".



"Hinter dieser scheinbar einfachen Frage verbirgt sich ein hÃ¤ufig schmerzhaftes Geflecht aus Erinnerungen, Nachforschungen und der Hoffnung auf Gerechtigkeit", sagte Museumsleiterin Annick Lemoine bei der ErÃ¶ffnung der neuen Galerie. Sie zeigt GemÃ¤lde von Auguste Renoir und Edgar Degas, aber auch von weniger bekannten Malern.Â



Insgesamt waren wÃ¤hrend der deutschen Besatzungszeit in Frankreich etwa 100.000 KulturgÃ¼ter aus jÃ¼dischem Besitz gestohlen oder aufgekauft worden. Rund 60.000 wurden nach Kriegsende gefunden und zurÃ¼ckgegeben. Einen Teil verkaufte der franzÃ¶sische Staat in den 50er Jahren. Etwa 2200 Werke wurden franzÃ¶sischen Museen anvertraut, das MusÃ©e d'Orsay verwahrt davon 225.Â



"Mehr als 80 Jahre nach Kriegsende wird es immer schwieriger, die EigentÃ¼mer ausfindig zu machen", sagte FranÃ§ois BlanchetiÃ¨re, Ausstellungsleiter im MusÃ©e d'Orsay. Doch die Nachforschungen gehen immer weiter, mittlerweile ist dabei auch KÃ¼nstliche Intelligenz (KI) im Einsatz. In Frankreich werden derzeit etwa 30 FÃ¤lle bearbeitet.Â