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Nach jahrelanger Sanierung: Berliner Pergamonmuseum Ã¶ffnet im Juni 2027 wieder

  • AFP - 4. Mai 2026, 15:40 Uhr
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Pergamonmuseum in Berlin
Bild: AFP

Nach langer SchlieÃŸung Ã¶ffnet das Berliner Pergamonmuseum in etwa einem Jahr wieder seine TÃ¼ren. Ab dem 4. Juni 2027 ist der namensgebende Pergamonaltar wieder fÃ¼r die Ã–ffentlichkeit sichtbar, wie die Stiftung PreuÃŸischer Kulturbesitz mitteilte.Â 

Nach langer SchlieÃŸung Ã¶ffnet das Berliner Pergamonmuseum in etwa einem Jahr wieder seine TÃ¼ren. Ab dem 4. Juni 2027 wird der namensgebende Pergamonaltar wieder fÃ¼r die Ã–ffentlichkeit sichtbar sein, wie die Stiftung PreuÃŸischer Kulturbesitz am Montag in Berlin mitteilte.Â 

Das 1930 errichtete Pergamonmuseum wird seit 13 Jahren saniert. 2013 wurde es abschnittsweise, 2023 komplett geschlossen. Der Pergamonaltar aus dem zweiten Jahrhundert vor Christus war 2014 zuletzt zu sehen.Â 

2027 wird zunÃ¤chst der Mittelteil mit dem Pergamonsaal und dem Hellenistischen Saal sowie der NordflÃ¼gel mit dem Museum fÃ¼r Islamische Kunst wiedererÃ¶ffnen. Der SÃ¼dteil und der neu zu errichtende vierte FlÃ¼gel soll nach Angaben der Stiftung erst ab 2037 wieder Besucher empfangen.

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