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Verdi ruft zu Protesten gegen KÃ¼rzungen in der Behindertenhilfe auf

  • dts - 4. Mai 2026, 14:15 Uhr
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Verdi (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat zu Protestaktionen gegen geplante KÃ¼rzungen in der Behindertenhilfe aufgerufen.

Verdi teilte am Montag mit, dass die Rechte von Menschen mit Behinderungen durch die KÃ¼rzungsplÃ¤ne akut bedroht seien. Sylvia BÃ¼hler, Mitglied des Verdi-Bundesvorstands, erklÃ¤rte, dass es eine sozialpolitische BankrotterklÃ¤rung wÃ¤re, bei hilfsbedÃ¼rftigsten Menschen den Rotstift anzusetzen.

Hintergrund der Proteste ist eine Liste mit KÃ¼rzungsvorschlÃ¤gen, die von mehreren Bundesministerien, BundeslÃ¤ndern und kommunalen SpitzenverbÃ¤nden erstellt wurde. Laut einem vom ParitÃ¤tischen Gesamtverband verÃ¶ffentlichten Papier sollen unter anderem die individuelle Schulbegleitung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen gestrichen und das Wunsch- und Wahlrecht behinderter Menschen, in einer eigenen Wohnung zu leben, eingeschrÃ¤nkt werden. Zudem werden die Refinanzierung von Tarifsteigerungen und Vorgaben zum Einsatz von FachkrÃ¤ften infrage gestellt.

Rebecca Liebig, ebenfalls Mitglied des Verdi-Bundesvorstands, wies darauf hin, dass neben behinderten Menschen auch Kinder und Jugendliche von den geplanten KÃ¼rzungen betroffen seien. So fordere das Bundesland Sachsen, unbegleitete minderjÃ¤hrige GeflÃ¼chtete ab 16 Jahren nicht mehr in geeigneten Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe unterzubringen, sondern in Erstaufnahmeeinrichtungen. Verdi plant, am Dienstag in verschiedenen StÃ¤dten, darunter Marburg und Bremen, mit einer Fotoaktion unter dem Motto "Sparpolitik behindert" auf die Folgen der diskutierten KÃ¼rzungen aufmerksam zu machen.

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