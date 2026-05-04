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Gericht: Mangelhaft gehaltene Hunde dÃ¼rfen von Amts wegen verkauft werden

  • AFP - 4. Mai 2026, 16:51 Uhr
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Hund im Tierheim
Bild: AFP

Der Verkauf von mangelhaft gehalteten und deshalb in Obhut genommenen Hunden ist einem Gerichtsbeschluss zufolge rechtens. Das entschied das schleswig-holsteinische Verwaltungsgericht im Eilverfahren, wie eine Sprecherin mitteilte.

Der Verkauf von mangelhaft gehaltenen und deshalb in Obhut genommenen Hunden ist einem Gerichtsbeschluss zufolge rechtens. Das entschied das schleswig-holsteinische Verwaltungsgericht am Montag im Eilverfahren, wie eine Sprecherin in Schleswig mitteilte. Die sogenannte VerÃ¤uÃŸerungsverfÃ¼gung des Amtes Mittelholstein ist demnach rechtmÃ¤ÃŸig.Â 

Geklagt hatten ein Hundetrainer und seine Frau. Bei einer Kontrolle im Januar dieses Jahres wurden bei den beiden laut Gericht zwÃ¶lf Hunde gefunden, die in zu kleinen und zu kalten Zwingern gehalten wurden. AuÃŸerdem hatten nicht alle Tiere Zugang zu Wasser, teils waren sie nass und hatten keine MÃ¶glichkeit, sich trocken zu reiben. Auf einem Video war zudem zu sehen, dass der Mann die Hunde mit einem Seil schlug - was dieser einrÃ¤umte und rechtfertigte.Â 

Wegen der fehlenden Sachkunde als Hundehalter wurden die Hunde mitgenommen und in Tierheimen untergebracht. Wegen der hohen Unterbringungskosten erlieÃŸ das Amt die VerfÃ¼gung, dass sie verkauft werden dÃ¼rfen, was das Gericht nun bestÃ¤tigte. Gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts kann Beschwerde beim schleswig-holsteinischen Oberverwaltungsgericht eingelegt werden.Â 

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