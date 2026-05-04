Der Verkauf von mangelhaft gehaltenen und deshalb in Obhut genommenen Hunden ist einem Gerichtsbeschluss zufolge rechtens. Das entschied das schleswig-holsteinische Verwaltungsgericht am Montag im Eilverfahren, wie eine Sprecherin in Schleswig mitteilte. Die sogenannte VerÃ¤uÃŸerungsverfÃ¼gung des Amtes Mittelholstein ist demnach rechtmÃ¤ÃŸig.Â
Geklagt hatten ein Hundetrainer und seine Frau. Bei einer Kontrolle im Januar dieses Jahres wurden bei den beiden laut Gericht zwÃ¶lf Hunde gefunden, die in zu kleinen und zu kalten Zwingern gehalten wurden. AuÃŸerdem hatten nicht alle Tiere Zugang zu Wasser, teils waren sie nass und hatten keine MÃ¶glichkeit, sich trocken zu reiben. Auf einem Video war zudem zu sehen, dass der Mann die Hunde mit einem Seil schlug - was dieser einrÃ¤umte und rechtfertigte.Â
Wegen der fehlenden Sachkunde als Hundehalter wurden die Hunde mitgenommen und in Tierheimen untergebracht. Wegen der hohen Unterbringungskosten erlieÃŸ das Amt die VerfÃ¼gung, dass sie verkauft werden dÃ¼rfen, was das Gericht nun bestÃ¤tigte. Gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts kann Beschwerde beim schleswig-holsteinischen Oberverwaltungsgericht eingelegt werden.Â
Lifestyle
Gericht: Mangelhaft gehaltene Hunde dÃ¼rfen von Amts wegen verkauft werden
- AFP - 4. Mai 2026, 16:51 Uhr
Der Verkauf von mangelhaft gehalteten und deshalb in Obhut genommenen Hunden ist einem Gerichtsbeschluss zufolge rechtens. Das entschied das schleswig-holsteinische Verwaltungsgericht im Eilverfahren, wie eine Sprecherin mitteilte.
Der Verkauf von mangelhaft gehaltenen und deshalb in Obhut genommenen Hunden ist einem Gerichtsbeschluss zufolge rechtens. Das entschied das schleswig-holsteinische Verwaltungsgericht am Montag im Eilverfahren, wie eine Sprecherin in Schleswig mitteilte. Die sogenannte VerÃ¤uÃŸerungsverfÃ¼gung des Amtes Mittelholstein ist demnach rechtmÃ¤ÃŸig.Â
Weitere Meldungen
Das Pariser MusÃ©e d'Orsay hat am Montag einen neuen Ausstellungssaal fÃ¼r Nazi-Beutekunst erÃ¶ffnet. Dort werden Werke gezeigt, die wÃ¤hrend des Zweiten Weltkriegs in FrankreichMehr
Unter den drei Todesopfern nach einem mutmaÃŸlichen Hantavirus-Ausbruch an Bord eines Kreuzfahrtschiffs ist nach Angaben des Kreuzfahrtunternehmens Oceanwide Expeditions auch einMehr
Nach langer SchlieÃŸung Ã¶ffnet das Berliner Pergamonmuseum in etwa einem Jahr wieder seine TÃ¼ren. Ab dem 4. Juni 2027 wird der namensgebende Pergamonaltar wieder fÃ¼r dieMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die EuropÃ¤ische Kommission will die EU-Entwaldungsrichtlinie, mit der die Abholzung von WÃ¤ldern verhindert werden soll, Ã¼berarbeiten.Mehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Im April 2026 haben die Kraftstoffpreise in Deutschland neue HÃ¶chststÃ¤nde erreicht. Autofahrer zahlten im Durchschnitt 2,109 Euro fÃ¼r einenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesentwicklungsministerium (BMZ) beendet die Finanzierung fÃ¼r zwei Investitions- und TechnologiefÃ¶rderungsbÃ¼ros (ITPO). Die BÃ¼ros inMehr