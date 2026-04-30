Backhaus sagte Treffen mit Experten zu Walschutz ab

Bojen im Meer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Schwerin (dts Nachrichtenagentur) - Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) hat ein fÃ¼r den 15. April geplantes GesprÃ¤ch von NaturschutzverbÃ¤nden und Fischereivertretern zum Schutz der Wale in der Ostsee abgesagt. Stattdessen gab der Minister eine Pressekonferenz zu dem Buckelwal in der Ostsee, wie der "Spiegel" berichtet.



Darin gab Backhaus den erneuten Rettungsversuch fÃ¼r das auch "Timmy" oder "Hope" genannte Tier durch die private Initiative bekannt. Das Umweltministerium von Mecklenburg-Vorpommern erklÃ¤rte, dass eine Abteilungsleiterin den Termin zum Schutz der Ostseewale in Vertretung von Backhaus wahrgenommen habe.



Mit dem Minister sollte unter anderem diskutiert werden, wie sich die Zahl der Wale in der Ostsee reduzieren lieÃŸe, die als Beifang in Fischernetzen verenden. "Seit 2006 sterben jedes Jahr Ã¼ber 50 Schweinswale vor unserer mecklenburgischen KÃ¼ste, viele davon auf qualvolle Weise als Beifang", sagte der an dem Termin beteiligte Meeresbiologe Henning von Nordheim von der UniversitÃ¤t Rostock dem "Spiegel". Das sei seit Langem bekannt, werde Ã¶ffentlich jedoch kaum wahrgenommen.



In der Diskussion Ã¼ber den Wal in der Ostsee wird immer wieder kritisiert, dass viele Ressourcen in die Rettung dieses einen Tiers flieÃŸen, wÃ¤hrend der Tier- und Meeresschutz seit Jahren zu kurz komme. Die Population der Ostseeschweinswale besteht nur noch aus wenigen Hundert Tieren und gilt als vom Aussterben bedroht.



Gerade im Licht der aktuellen Geschehnisse sei es "absolut nicht hinnehmbar", dass weiter so viele Wale in Fischernetzen in der Ostsee verendeten, so von Nordheim. "Das sind Tiere, die genauso leben, die genauso Schmerzen empfinden, die klÃ¤glich sterben, Ã¤hnlich wie mÃ¶glicherweise jetzt der Buckelwal."

