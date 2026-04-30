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Jusos werfen Teilen der Union RegierungsunfÃ¤higkeit vor

  • dts - 30. April 2026, 15:36 Uhr
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Philipp TÃ¼rmer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesvorsitzende der SPD-Jugendorganisation bezweifelt die RegierungsfÃ¤higkeit einzelner Teile der Unionsfraktion. "FÃ¼r jeden Finger aus der CDU, der auf die SPD zeigt, zeigen vier Finger auf die fehlende RegierungsfÃ¤higkeit von Teilen der Union zurÃ¼ck", sagte Juso-Chef Philipp TÃ¼rmer dem "Tagesspiegel" (Freitagausgabe).

Unter anderem wolle die Union gÃ¼nstige Energiepreise, fokussiere sich aber voll auf teure Gaskraftwerke. Dazu wolle man Arbeitnehmer entlasten, aber Erben auf keinen Fall besteuern.

"Teile in der CDU verhalten sich wie die FDP in der Ampel", sagte TÃ¼rmer. Sie weigerten sich, Einsicht in das Notwendige zu haben, wenn es der eigenen Ideologie widerspreche. Logik weiche den eigenen GlaubenssÃ¤tzen, worunter die Kompromiss- und EntscheidungsfÃ¤higkeit leide. "Das ist nicht in erster Linie eine Krise der Koalition, sondern eine Krise der Union, bei denen sich weite Teile auf dem Weg von der Opposition in die Regierung verlaufen haben."

Zuletzt hatte der CDU-Abgeordnete Christian von Stetten, Chef des Parlamentskreises Mittelstand, bei einer Veranstaltung auf die Frage, wie lange Schwarz-Rot im Bund noch durchhalte, gesagt: "Zumindest keine vier Jahre - ganz sicher nicht." Noch drei, vier Monate blieben ihm zufolge fÃ¼r Reformen, allerdings kÃ¶nnte sich eben daraus auch ergeben, dass die drei Parteien nicht Ã¼bereinkommen. Laut "Bild" soll in fÃ¼hrenden Unionskreisen auch ein vorzeitiges Ende der Koalition schon diskutiert worden sein. In der Union gebe es massiven Ã„rger Ã¼ber als solche wahrgenommene Reform-Unlust bei der SPD.

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