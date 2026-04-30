CDU und SPD in Rheinland-Pfalz stellen Koalitionsvertrag vor

Landtag von Rheinland-Pfalz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Mainz (dts Nachrichtenagentur) - Knapp sechs Wochen nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz haben sich CDU und SPD in dem Bundesland auf eine Koalitionsregierung geeinigt. CDU-Landeschef Gordon Schnieder, der neuer MinisterprÃ¤sident wird, stellte das gemeinsame Programm am Nachmittag mit dem derzeitigen Amtsinhaber Alexander Schweitzer (SPD) vor.



Demnach soll die frÃ¼hkindliche Bildung gestÃ¤rkt und der Ãœbergang von der Kita in die Schule neu gestaltet werden, unter anderem durch Sprachtests, verpflichtende SprachfÃ¶rderung im Kita-Alter und ein stÃ¤rker fokussiertes Vorschuljahr. Zudem sollen GrundschullehrkrÃ¤fte kÃ¼nftig nach A13 bezahlt werden, es soll konsequent gegen Gewalt an Schulen vorgegangen und verpflichtende Praktika in der Mittel- und Oberstufe eingefÃ¼hrt werden.



Im Bereich der inneren Sicherheit ist eine Aufstockung der Polizei auf rund 10.000 KrÃ¤fte mit zusÃ¤tzlichen Einstellungen vorgesehen, ebenso eine hÃ¶here Polizeizulage und der rechtssichere Einsatz KI-gestÃ¼tzter VideoÃ¼berwachung.



In der Migrationspolitik setzen CDU und SPD auf die Begrenzung irregulÃ¤rer Migration, konsequente RÃ¼ckfÃ¼hrungen, eine Verteilung nur bei realistischer Bleibeperspektive sowie verpflichtende Integrations- und Sprachkurse.



InfrastrukturmaÃŸnahmen wie die Sanierung von StraÃŸen und BrÃ¼cken sollen PrioritÃ¤t erhalten, langfristig sollen StraÃŸenausbaubeitrÃ¤ge abgeschafft werden. Das Ehrenamt soll durch PrÃ¤mien, UnterstÃ¼tzung beim FÃ¼hrerscheinerwerb und durch Entlastungen fÃ¼r Vereine gestÃ¤rkt werden.



Landwirtschaft und Umwelt sollen in einem gemeinsamen Ministerium gebÃ¼ndelt werden. Finanzpolitisch wird ein stabiler, investitionsorientierter Haushalt angestrebt, ergÃ¤nzt durch MaÃŸnahmen gegen Steuerhinterziehung, ein Digitalbudget und umfassende Verwaltungsmodernisierung.



Kommunen sollen ab 2027 mehr Mittel erhalten, ergÃ¤nzt durch Reformen bei FÃ¶rderprogrammen und eine faire Altschuldenregelung. Im Wohnungsbau sollen sozialer Wohnraum und generationengerechtes Wohnen gefÃ¶rdert werden, inklusive Mieterschutzverordnung.



In der Arbeitswelt planen CDU und SPD ein modernes Landestariftreuegesetz und setzen sich auf Bundesebene fÃ¼r Reformen ein. Weitere Vorhaben umfassen eine neue Kinderschutzstrategie, den Ausbau der "Gemeindeschwester Plus", wirtschaftliche Impulse durch AnsiedlungsfÃ¶rderung, bessere Bedingungen fÃ¼r Auszubildende, ein BÃ¼rgerenergiegesetz sowie Fortschritte beim Klimaschutz.



Im Gesundheits- und Wissenschaftsbereich sollen Regiokliniken gestÃ¤rkt, MedizinstudienplÃ¤tze erhÃ¶ht, ein Hebammenbonus eingefÃ¼hrt und eine Hightech-Agenda vorangetrieben werden. ErgÃ¤nzend wird die Bildungspolitik durch stÃ¤rkere SprachfÃ¶rderung, Reformen im Aufnahmegesetz und die StÃ¤rkung der Realschule plus sowie Investitionen in Schulbau und berufsbildende Schulen weiterentwickelt.



Das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen muss noch von beiden Parteien bestÃ¤tigt werden. Bei der SPD ist dafÃ¼r fÃ¼r Samstag ein Landesparteitag geplant, die CDU will ebenfalls am Samstag einen "Landesparteiausschuss" entscheiden lassen.

