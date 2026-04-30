Lifestyle

Koalitionspolitiker kritisieren von Stetten wegen Zweifeln an Koalition

  • dts - 30. April 2026, 13:36 Uhr
Bild vergrößern: Koalitionspolitiker kritisieren von Stetten wegen Zweifeln an Koalition
Christian von Stetten (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Zweifel aus der Union am Fortbestand der schwarz-roten Bundesregierung stoÃŸen innerhalb der Koalition auf deutliche Kritik. AuslÃ¶ser sind Ã„uÃŸerungen des CDU-Abgeordneten Christian von Stetten, der ein vorzeitiges Ende des BÃ¼ndnisses fÃ¼r wahrscheinlich hÃ¤lt und erklÃ¤rt hatte, die Koalition werde "keine vier Jahre" halten.

Der Chef des CDU-ArbeitnehmerflÃ¼gels, Dennis Radtke, wies das entschieden zurÃ¼ck. "Krawall-Konservatismus, der mit den Muskeln spielt und einer Minderheitsregierung das Wort redet, hilft uns nicht weiter", sagte er dem "Handelsblatt". Die Mitte der Gesellschaft sei durch Krisen stark belastet. Statt Zuspitzung brauche es eine empathische und unaufgeregte Kommunikation. Die VerstÃ¤rker einer Endzeit-Rhetorik hÃ¤tten nicht verstanden, was die Stunde geschlagen habe. Die nÃ¤chsten Monate entschieden Ã¼ber die Zukunft der Demokratie, so Radtke.

Auch aus der SPD kommt Widerspruch. Es sei wenig hilfreich, wenn sich einzelne Abgeordnete mit unnÃ¶tigen Kommentaren profilieren wollten, sagte der Bundestagsabgeordnete Sebastian Roloff derselben Zeitung. Der SPD-AuÃŸenpolitiker Ralf Stegner betonte, es gebe trotz aller Probleme keine demokratische Alternative zur bestehenden Koalition. Andere denkbare Konstellationen wie eine Minderheitsregierung, vorgezogene Neuwahlen oder eine Zusammenarbeit von Union und AfD wÃ¼rden den Einfluss der in Teilen rechtsextremen Partei stÃ¤rken und seien unvertretbar, sagte Stegner dem "Handelsblatt".

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Dobrindt unterstÃ¼tzt Aigner als BundesprÃ¤sidentin
    Dobrindt unterstÃ¼tzt Aigner als BundesprÃ¤sidentin

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) unterstÃ¼tzt Ãœberlegungen, die CSU-Politikerin Ilse Aigner zur nÃ¤chsten BundesprÃ¤sidentin zu

    Mehr
    Schweden feiert 80. Geburtstag von KÃ¶nig Carl XVI. Gustaf
    Schweden feiert 80. Geburtstag von KÃ¶nig Carl XVI. Gustaf

    Mit einem Dankgottesdienst und einer MilitÃ¤rparade hat Schweden am Donnerstag den 80. Geburtstag von KÃ¶nig Carl XVI. Gustaf gefeiert. Neben Vertretern der KÃ¶nigshÃ¤user von

    Mehr
    CDU und SPD in Rheinland-Pfalz einigen sich auf Koalition
    CDU und SPD in Rheinland-Pfalz einigen sich auf Koalition

    Mainz (dts Nachrichtenagentur) - Knapp sechs Wochen nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz haben sich CDU und SPD in dem Bundesland auf eine Koalitionsregierung geeinigt. Das

    Mehr
    Portal: Balkonkraftwerke rechnen sich deutlich schneller als vor fÃ¼nf Jahren
    Portal: Balkonkraftwerke rechnen sich deutlich schneller als vor fÃ¼nf Jahren
    Inflation im Euroraum steigt im April auf 3,0 Prozent
    Inflation im Euroraum steigt im April auf 3,0 Prozent
    Kartellamt:
    Kartellamt: "Hohe Zahl" von VerstÃ¶ÃŸen gegen ZwÃ¶lf-Uhr-Regel an Tankstellen
    Deutsche Wirtschaftsleistung im ersten Quartal Ã¼berraschend deutlich gestiegen
    Deutsche Wirtschaftsleistung im ersten Quartal Ã¼berraschend deutlich gestiegen
    Hessen: Leerer Sarg auf Main stammt offenbar von Abschiedszeremonie
    Hessen: Leerer Sarg auf Main stammt offenbar von Abschiedszeremonie
    Reisende mit 30 SchildkrÃ¶ten unter der Kleidung am Bangkoker Flughafen erwischt
    Reisende mit 30 SchildkrÃ¶ten unter der Kleidung am Bangkoker Flughafen erwischt
    IEA-Chef Birol sieht Welt vor
    IEA-Chef Birol sieht Welt vor "grÃ¶ÃŸter Energiekrise ihrer Geschichte"
    Wirtschaftsrat der CDU kritisiert FÃ¼hrungsschwÃ¤che von Merz
    Wirtschaftsrat der CDU kritisiert FÃ¼hrungsschwÃ¤che von Merz
    AnhÃ¤nger mit acht Wildschweinkadavern auf Wanderparkplatz: Polizei ermittelt
    AnhÃ¤nger mit acht Wildschweinkadavern auf Wanderparkplatz: Polizei ermittelt
    Verdacht auf jahrelangen Kindesmissbrauch: 84-JÃ¤hriger in Stuttgart festgenommen
    Verdacht auf jahrelangen Kindesmissbrauch: 84-JÃ¤hriger in Stuttgart festgenommen

    Top Meldungen

    Miersch kritisiert Blockadehaltung der Union bei Steuerreform
    Miersch kritisiert Blockadehaltung der Union bei Steuerreform

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hat die sozialdemokratischen Bundestagsabgeordneten in einem Brief zur Geschlossenheit und zu klarer Kante in

    Mehr
    DGB-Chefin kritisiert Wirtschaftspolitik der Regierung
    DGB-Chefin kritisiert Wirtschaftspolitik der Regierung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Yasmin Fahimi, hat sich gegen VorschlÃ¤ge aus der Politik gewandt, den Feiertag am 1.

    Mehr
    StÃ¤dtetag kritisiert Vorgehen beim Heizungsgesetz
    StÃ¤dtetag kritisiert Vorgehen beim Heizungsgesetz

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche StÃ¤dtetag kritisiert die Vorgehensweise der Bundesregierung beim Heizungsgesetz und fordert UnterstÃ¼tzung von Bund und LÃ¤ndern.

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts