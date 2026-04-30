DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Zweifel aus der Union am Fortbestand der schwarz-roten Bundesregierung stoÃŸen innerhalb der Koalition auf deutliche Kritik. AuslÃ¶ser sind Ã„uÃŸerungen des CDU-Abgeordneten Christian von Stetten, der ein vorzeitiges Ende des BÃ¼ndnisses fÃ¼r wahrscheinlich hÃ¤lt und erklÃ¤rt hatte, die Koalition werde "keine vier Jahre" halten.
Der Chef des CDU-ArbeitnehmerflÃ¼gels, Dennis Radtke, wies das entschieden zurÃ¼ck. "Krawall-Konservatismus, der mit den Muskeln spielt und einer Minderheitsregierung das Wort redet, hilft uns nicht weiter", sagte er dem "Handelsblatt". Die Mitte der Gesellschaft sei durch Krisen stark belastet. Statt Zuspitzung brauche es eine empathische und unaufgeregte Kommunikation. Die VerstÃ¤rker einer Endzeit-Rhetorik hÃ¤tten nicht verstanden, was die Stunde geschlagen habe. Die nÃ¤chsten Monate entschieden Ã¼ber die Zukunft der Demokratie, so Radtke.
Auch aus der SPD kommt Widerspruch. Es sei wenig hilfreich, wenn sich einzelne Abgeordnete mit unnÃ¶tigen Kommentaren profilieren wollten, sagte der Bundestagsabgeordnete Sebastian Roloff derselben Zeitung. Der SPD-AuÃŸenpolitiker Ralf Stegner betonte, es gebe trotz aller Probleme keine demokratische Alternative zur bestehenden Koalition. Andere denkbare Konstellationen wie eine Minderheitsregierung, vorgezogene Neuwahlen oder eine Zusammenarbeit von Union und AfD wÃ¼rden den Einfluss der in Teilen rechtsextremen Partei stÃ¤rken und seien unvertretbar, sagte Stegner dem "Handelsblatt".
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Koalitionspolitiker kritisieren von Stetten wegen Zweifeln an Koalition
- dts - 30. April 2026, 13:36 Uhr
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DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Zweifel aus der Union am Fortbestand der schwarz-roten Bundesregierung stoÃŸen innerhalb der Koalition auf deutliche Kritik. AuslÃ¶ser sind Ã„uÃŸerungen des CDU-Abgeordneten Christian von Stetten, der ein vorzeitiges Ende des BÃ¼ndnisses fÃ¼r wahrscheinlich hÃ¤lt und erklÃ¤rt hatte, die Koalition werde "keine vier Jahre" halten.
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