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Trump droht mit Truppenabzug aus Deutschland

  • dts - 30. April 2026, 06:02 Uhr
Bild vergrößern: Trump droht mit Truppenabzug aus Deutschland
Hubschrauber der US-Army in Deutschland (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump droht mit einem Truppenabzug aus Deutschland.

"Die Vereinigten Staaten prÃ¼fen derzeit die mÃ¶gliche Reduzierung der TruppenprÃ¤senz in Deutschland", schrieb Trump in der Nacht zu Donnerstag auf seiner Plattform "Truth Social". "Eine Entscheidung wird in KÃ¼rze getroffen. Vielen Dank fÃ¼r Ihre Aufmerksamkeit." Der Beitrag war im Vergleich zu anderen Postings, die der US-PrÃ¤sident absendet auffÃ¤llig kurz, weitere Details wurden nicht genannt.

Die Drohung dÃ¼rfte allerdings eine Fortsetzung einer Aussage vom Dienstag sein. Da hatte Trump ebenfalls auf "Truth Social" den deutschen Bundeskanzler Ã¼berraschend scharf attackiert. "Friedrich Merz hÃ¤lt es fÃ¼r in Ordnung, wenn der Iran eine Atomwaffe besitzt", behauptete Trump. Merz habe keine Ahnung, wovon er spricht. "HÃ¤tte der Iran eine Atomwaffe, wÃ¤re die ganze Welt in seiner Gewalt. Ich tue gerade etwas in Bezug auf den Iran, was andere Nationen oder PrÃ¤sidenten schon lÃ¤ngst hÃ¤tten tun sollen."

Es sei "kein Wunder, dass es Deutschland so schlecht geht, sowohl wirtschaftlich als auch in anderer Hinsicht", schrieb Trump weiter. Merz hatte am Montag Kritik an der Kriegs- sowie an der Verhandlungsstrategie der USA geÃ¼bt.

Die USA unterhalten seit dem Zweiten Weltkrieg zahlreiche MilitÃ¤rbasen in Deutschland, insbesondere in Rheinland-Pfalz, aber auch in Hessen, Baden-WÃ¼rttemberg, Bayern und NRW. Die Ramstein Air Base in Rheinland-Pfalz ist personell die grÃ¶ÃŸte Einrichtung der US Air Force auÃŸerhalb der Vereinigten Staaten, allein in der zugehÃ¶rigen "Kaiserslautern Military Community" leben rund 50.000 US-Amerikaner.

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