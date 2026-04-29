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Ex-Diplomat kritisiert US-Vorgehen bei Iran-GesprÃ¤chen

  • dts - 29. April 2026, 13:15 Uhr
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WeiÃŸes Haus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Hans-Dieter Lucas, VerhandlungsfÃ¼hrer der Bundesregierung beim Atom-Abkommen mit dem Iran im Jahr 2015, kritisiert das Vorgehen der USA bei den aktuellen FriedensgesprÃ¤chen. "Nuklearverhandlungen laufen anders als Immobiliendeals", sagte Lucas der Wochenzeitung "Die Zeit".

"Auf der amerikanischen Seite scheint es einiges Hin und Her zu geben. Hinzu kommt, dass Expertise in Nuklearfragen unumgÃ¤nglich ist", sagte der ehemalige Diplomat. Vor zehn Jahren hÃ¤tten der US-Delegation hoch qualifizierte Nuklearexperten angehÃ¶rt. Jetzt verhandelten JD Vance, Steve Witkoff und Jared Kushner offenbar ohne groÃŸe Begleitung.

Er befÃ¼rchte deshalb, die Amerikaner kÃ¶nnten Ã¼ber den Tisch gezogen werden, sagte der frÃ¼here Botschafter: "Man kann nur hoffen, dass am Ende Experten auf die VorschlÃ¤ge schauen. Auf der iranischen Seite sitzen jedenfalls Leute, die das Dossier bestens kennen. Der heutige iranische AuÃŸenminister Araghtschi war damals einer der ChefunterhÃ¤ndler." Ãœber die iranische Seite sagte Lucas: "Ich zÃ¤hle die Iraner zu den hÃ¤rtesten Verhandlern Ã¼berhaupt. Hochintelligent, sehr geschickt [â€¦], mit hoher Expertise. Da muss man sich sehr warm anziehen."

Hans-Dieter Lucas war bis zum vergangenen Jahr deutscher Spitzendiplomat. Er war Politischer Direktor im AuswÃ¤rtigen Amt, StÃ¤ndiger Vertreter Deutschlands bei der Nato und Botschafter. Das 2015 unterzeichnete und spÃ¤ter von Donald Trump aufgekÃ¼ndigte Atom-Abkommen mit dem Iran sollte verhindern, dass die Iraner ihr Uran zu hoch anreichern und fÃ¼r militÃ¤rische Zwecke nutzen.

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