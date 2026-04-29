Kabinett beschlieÃŸt Eckpunkte fÃ¼r Haushalt 2027 - MilliardenlÃ¼cken bleiben

Klingbeil (l.) und Merz im Kabinett

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch die Eckpunkte fÃ¼r den Haushalt 2027 und damit auch eine drastisch steigende Neuverschuldung des Bundes beschlossen. Zugleich klaffen in den kommenden Jahren MilliardenlÃ¼cken im Haushalt.

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch die Eckpunkte fÃ¼r den Haushalt 2027 und damit auch eine drastisch steigende Neuverschuldung des Bundes beschlossen. Nach den PlÃ¤nen von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) sind im kommenden Jahr im Kernhaushalt Ausgaben des Bundes von 543,3 Milliarden Euro vorgesehen, davon allein 105,8 Milliarden Euro fÃ¼r den Bereich Verteidigung.



Trotz geplanter Einsparungen und KÃ¼rzungen steigt zudem den PlÃ¤nen zufolge die Neuverschuldung im Kernetat im kommenden Jahr deutlich an - auf 110,8 Milliarden Euro. Haupttreiber sind die massiv zunehmenden Verteidigungsausgaben.



Die Ausgaben fÃ¼r die sogenannte Bereichsausnahme fÃ¼r Verteidigung und weitere sicherheitsrelevante Posten sollen nach 100,9 Milliarden Euro in diesem Jahr im kommenden Jahr auf 125 Milliarden Euro steigen, fÃ¼r den Zeitraum bis 2030 sind weitere Anstiege vorgesehen. FÃ¼r den Bereich gelten Ausnahmen von der Schuldenbremse, die Ausgaben fallen nur bis zu einem Prozent des Bruttoinlandsprodukts darunter.



In der Planung der Jahre bis 2030 klaffen allerdings weiterhin betrÃ¤chtliche LÃ¼cken in zweistelliger MilliardenhÃ¶he im Haushalt: 2028 sind es voraussichtlich gut 29 Milliarden Euro, in den Jahren danach dÃ¼rfte das Loch noch grÃ¶ÃŸer sein. Klingbeil stellt die Details seiner Planungen am Mittag in einer Pressekonferenz vor.