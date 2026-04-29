Politik

Nach RÃ¼cktritt von Berliner Kultursenatorin Wedl-Wilson: Finanzsenator Evers Ã¼bernimmt

  • AFP - 29. April 2026, 11:28 Uhr
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Blick auf Berliner Rathaus
Bild: AFP

Nach dem RÃ¼cktritt der Berliner Kultursenatorin Sarah Wedl-Wilson (parteilos) im Zuge einer FÃ¶rdermittelaffÃ¤re geht das Ressort zusÃ¤tzlich an Finanzsenator Stefan Evers (CDU).

Nach dem RÃ¼cktritt der Berliner Kultursenatorin Sarah Wedl-Wilson (parteilos) im Zuge einer FÃ¶rdermittelaffÃ¤re geht das Ressort zusÃ¤tzlich an Finanzsenator Stefan Evers (CDU). Der 46-JÃ¤hrige werde "die ZustÃ¤ndigkeit fÃ¼r die Senatsverwaltung fÃ¼r Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt Ã¼bernehmen", erklÃ¤rte Berlins Regierender BÃ¼rgermeister Kai Wegner (CDU) am Mittwoch. Er danke Evers "fÃ¼r seine Bereitschaft, die zusÃ¤tzliche Aufgabe fÃ¼r die kommenden Monate zu Ã¼bernehmen".

Wedl-Wilson war am Freitag zurÃ¼ckgetreten. Hintergrund war eine AffÃ¤re um die Vergabe von FÃ¶rdermitteln fÃ¼r Projekte gegen Antisemitismus, die auch vom Landesrechnungshof kritisiert wurde. Wedl-Wilson war seit 2023 KulturstaatssekretÃ¤rin in Berlin und Ã¼bernahm den Posten der Senatorin nach dem RÃ¼cktritt ihres AmtsvorgÃ¤ngers Joe Chialo (CDU) im Mai 2025.

GrÃ¼ne und Linke werfen Wedl-Wilson und Chialo vor, Mittel nach unklaren Kriterien und auf Druck aus der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus vergeben zu haben. Seit Dezember 2025 beschÃ¤ftigt sich ein Untersuchungsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus mit dem Thema. Zuletzt kritisierte auch der Rechnungshof die Vergabe von FÃ¶rdermitteln.

Regierungschef Wegner erklÃ¤rte nun zu seiner Personalentscheidung, Evers verhandle "bereits den Hauptstadtfinanzierungsvertrag, bei dem es auch um die Finanzierung der Hauptstadtkultur geht". In Berlin regiert seit 2023 eine Koalition aus CDU und SPD unter Wegners FÃ¼hrung. Im September wird das Berliner Abgeordnetenhaus neu gewÃ¤hlt.

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