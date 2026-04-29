Ungarns designierter Regierungschef Peter Magyar hat ein Treffen mit dem ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj angeboten. Ziel des Treffens sei es, die Situation der ethnischen Ungarn in der westukrainischen Region Transkarpatien zu verbessern, erklÃ¤rte Magyar am Dienstag im Onlinedienst Facebook. Das Treffen kÃ¶nne Anfang Juni in Berehowe stattfinden, wo mehrheitlich ungarische Einwohner lebten.
In Transkarpatien lebt eine betrÃ¤chtliche ungarische Gemeinschaft. Die Beziehungen zwischen Budapest und Kiew verschlechterten sich 2017, als die Ukraine ein Gesetz verabschiedete, das Ukrainisch als Hauptsprache fÃ¼r die Sekundarbildung vorschrieb. Aus Budapest hieÃŸ es, das Gesetz entziehe Zehntausenden ethnischen Ungarn, die vor allem in Transkarpatien leben, ihre Rechte. Das Gebiet war bis zum Ende des Ersten Weltkrieges Teil des ehemaligen KÃ¶nigreichs Ungarn.
"Es ist an der Zeit, dass die Ukraine die seit mehr als einem Jahrzehnt bestehenden rechtlichen BeschrÃ¤nkungen aufhebt", sagte Magyar. Wenn diese Probleme gelÃ¶st werden kÃ¶nnten, "kÃ¶nnen wir sicherlich ein neues Kapitel in den bilateralen Beziehungen zwischen der Ukraine und Ungarn aufschlagen", fuhr er fort.
Die Beziehungen zwischen Ungarn und der Ukraine hatten vor der Wahl in Ungarn am 12. April einen Tiefpunkt erreicht. Bei der Wahl hatte sich Magyar gegen den langjÃ¤hrigen rechtsnationalistischen Regierungschef Viktor Orban durchgesetzt. Orban hatte wiederholt Finanzhilfen fÃ¼r die Ukraine und Sanktionen gegen Russland in der EU blockiert.
Politik
Ungarns designierter Regierungschef Magyar bietet Treffen mit Selenskyj im Juni an
- AFP - 29. April 2026, 00:04 Uhr
Ungarns designierter Regierungschef Peter Magyar hat ein Treffen mit dem ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj angeboten. Ziel des Treffens sei es, die Situation der ethnischen Ungarn im westukrainischen Transkarpatien zu verbessern.
Ungarns designierter Regierungschef Peter Magyar hat ein Treffen mit dem ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj angeboten. Ziel des Treffens sei es, die Situation der ethnischen Ungarn in der westukrainischen Region Transkarpatien zu verbessern, erklÃ¤rte Magyar am Dienstag im Onlinedienst Facebook. Das Treffen kÃ¶nne Anfang Juni in Berehowe stattfinden, wo mehrheitlich ungarische Einwohner lebten.
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