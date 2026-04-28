SchwangerschaftsabbrÃ¼che im Jahr 2025 leicht gesunken

Krankenhaus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Jahr 2025 wurden in Deutschland 106.000 SchwangerschaftsabbrÃ¼che gemeldet.



Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mitteilte, hat sich die Zahl der SchwangerschaftsabbrÃ¼che gegenÃ¼ber dem Vorjahr mit -0,7 Prozent leicht verringert. Sie lag damit weiterhin Ã¼ber dem Niveau der Jahre 2014 bis 2020, als die Zahl der gemeldeten FÃ¤lle stets zwischen rund 99.000 und 101.000 gelegen hatte. Die Ursachen fÃ¼r die Entwicklung seien anhand der Daten nicht bewertbar. Insbesondere lÃ¤gen keine Erkenntnisse Ã¼ber die persÃ¶nlichen EntscheidungsgrÃ¼nde fÃ¼r einen Schwangerschaftsabbruch nach der Beratungsregelung vor.



Sieben von zehn Frauen (69 Prozent), die im Jahr 2025 einen Schwangerschaftsabbruch durchfÃ¼hren lieÃŸen, waren zwischen 18 und 34 Jahre alt und 20 Prozent waren im Alter zwischen 35 und 39 Jahren. 9 Prozent der Frauen waren 40 Jahre und Ã¤lter, 3 Prozent waren jÃ¼nger als 18 Jahre. 44 Prozent der Frauen hatten vor dem Schwangerschaftsabbruch noch kein Kind zur Welt gebracht.



96 Prozent der im Jahr 2025 gemeldeten SchwangerschaftsabbrÃ¼che wurden nach der sogenannten Beratungsregelung vorgenommen. Indikationen aus medizinischen GrÃ¼nden oder aufgrund von Sexualdelikten waren in 4 Prozent der FÃ¤lle die BegrÃ¼ndung fÃ¼r den Abbruch.



2025 wurden erstmals die meisten SchwangerschaftsabbrÃ¼che (45 Prozent) mit dem Medikament Mifegyne durchgefÃ¼hrt, gefolgt von der Absaugmethode (Vakuumaspiration) mit 43 Prozent, die bis 2024 am hÃ¤ufigsten angewandt wurde. Die Eingriffe erfolgten Ã¼berwiegend ambulant, davon rund 86 Prozent in Arztpraxen beziehungsweise OP-Zentren und 12 Prozent ambulant im Krankenhaus.



Die meisten AbbrÃ¼che (80 Prozent) erfolgten innerhalb der ersten acht Schwangerschaftswochen, 3 Prozent wurden nach der 12. Schwangerschaftswoche oder spÃ¤ter vorgenommen.



Im Vergleich zum Jahr 2015 (99.200 FÃ¤lle) lag die Zahl der SchwangerschaftsabbrÃ¼che im Jahr 2025 um 6,5 Prozent beziehungsweise 6.500 FÃ¤lle hÃ¶her. Bei den Altersgruppen zeigt sich eine unterschiedliche Entwicklung: RÃ¼cklÃ¤ufig war die Zahl in den Altersgruppen 15 bis 17 Jahre (-6,1 Prozent oder -200 FÃ¤lle) und 20 bis 24 Jahre (-4,4 Prozent oder -900 FÃ¤lle). Dagegen stiegen die AbbrÃ¼che in den Altersgruppen 30 bis 34 Jahre (+8,5 Prozent oder +1.900 FÃ¤lle), 35 bis 39 Jahre (+27,5 Prozent oder +4.500 FÃ¤lle) und 40 bis 44 Jahre (+24,1 Prozent oder +1.600 FÃ¤lle) deutlich.



Teilweise sind diese Entwicklungen auf demografische Faktoren zurÃ¼ckzufÃ¼hren: Im gleichen Zeitraum sank die Zahl der 15- bis 17-jÃ¤hrigen Frauen um 4,0 Prozent und die der Frauen im Alter von 20 bis 24 Jahren um 4,9 Prozent. DemgegenÃ¼ber nahm die Zahl der 30- bis 34-jÃ¤hrigen Frauen um 2,4 Prozent, die der Frauen im Alter von 35 bis 39 Jahren um 14,7 Prozent und die der Frauen im Alter von 40 bis 44 Jahren um 6,6 Prozent zu.



Die Zahl der SchwangerschaftsabbrÃ¼che je 10.000 Frauen verÃ¤nderte sich bei den 15- bis 17-jÃ¤hrigen Frauen (in beiden Jahren 25) und bei den 20- bis 24-JÃ¤hrigen kaum (Anstieg von 92 auf 94). Bei den 30- bis 34-jÃ¤hrigen Frauen stieg diese Quote von 86 auf 92, bei den 35- bis 39-JÃ¤hrigen von 67 auf 75 und bei den 40- bis 44-JÃ¤hrigen von 26 auf 31.



SchwangerschaftsabbrÃ¼che erfolgten 2025 hÃ¤ufiger in frÃ¼heren Schwangerschaftswochen als noch zehn Jahre zuvor. 49 Prozent der AbbrÃ¼che wurden 2025 innerhalb der ersten sechs Wochen durchgefÃ¼hrt, 2015 waren es nur 36 Prozent. Der Anteil der AbbrÃ¼che in der siebten bis elften Schwangerschaftswoche nahm im gleichen Zeitraum von 61 Prozent auf 48 Prozent ab.



SchwangerschaftsabbrÃ¼che wurden immer hÃ¤ufiger mit dem Mittel Mifegyne durchgefÃ¼hrt. Der Anteil stieg von 19 Prozent im Jahr 2015 auf 45 Prozent im Jahr 2025 (+28.800 FÃ¤lle). DemgegenÃ¼ber sank der Anteil der Absaugmethode (Vakuumaspiration) deutlich von 64 Prozent auf mittlerweile 43 Prozent (-18.700 FÃ¤lle), so das Bundesamt.

