Finanzminister plant hÃ¤rtere MaÃŸnahmen gegen Steuerhinterziehung

Steuerbescheid (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) plant neue MaÃŸnahmen gegen Steuerbetrug.



"Ich will, dass eine Selbstanzeige nicht mehr generell zur Straffreiheit fÃ¼hrt", sagte der Vizekanzler der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben). "Kriminelle dÃ¼rfen sich nicht mehr so einfach freikaufen kÃ¶nnen. Niemand sollte darauf spekulieren, dass er Steuern hinterzieht, und wenn er fÃ¼rchtet, erwischt zu werden, einfach eine Selbstanzeige erstattet und straffrei ausgeht", hob Klingbeil hervor. "Der Rechtsstaat muss hier durchgreifen. Denn die MilliardenschÃ¤den durch Steuerbetrug gehen zu Lasten von uns allen."



Steuerhinterziehung wird mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe bis zu fÃ¼nf Jahren bestraft. Derzeit kÃ¶nnen Personen jedoch unter bestimmten Voraussetzungen von der Strafe befreit werden, wenn sie unrichtige Angaben gegenÃ¼ber den FinanzbehÃ¶rden selbst korrigieren. Das macht Paragraf 371 der Abgabenordnung mÃ¶glich. Die Idee: SteuerbetrÃ¼gern soll die RÃ¼ckkehr zur Ehrlichkeit erleichtert werden. Aus dem Bundesfinanzministerium heiÃŸt es jedoch nun, dass die bestehende Straffreiheit zu "Fehlanreizen" fÃ¼hre und dazu verleite, "Steuern zu hinterziehen und sie erst vor der befÃ¼rchteten Entdeckung im Rahmen der Selbstanzeige zu erklÃ¤ren".



Finanzminister Klingbeil will diesen "Fehlanreiz" abschaffen. Das Ministerium wird nach eigenen Angaben eine GesetzesÃ¤nderung vorschlagen, nach der die Selbstanzeige kÃ¼nftig "oberhalb bestimmter Schwellenwerte" nur noch strafmildernd, aber nicht mehr strafbefreiend wirkt. Klingbeil sagte: "Wir schÃ¼tzen die, die sich an die Regeln halten. Die Ehrlichen dÃ¼rfen nicht die Dummen sein."



Der VorstoÃŸ ist nach Informationen des Ministeriums ein Teil eines "Aktionsplans", um SteuerkriminalitÃ¤t besser zu bekÃ¤mpfen. Dieser Plan sieht zudem vor, dass die "Sondereinheit gegen Steuerhinterziehung im Bundeszentralamt fÃ¼r Steuern" aufgerÃ¼stet wird. Daten der FinanzbehÃ¶rden sollen kÃ¼nftig zentral auf einer Plattform gespeichert und mithilfe von KÃ¼nstlicher Intelligenz ausgewertet werden.



Klingbeil hob hervor: "Das Signal an Steuerhinterzieher muss sein: Versucht es erst gar nicht, wir erwischen euch." Der Bund bekommt nach Wunsch des Finanzministeriums zudem eine stÃ¤rkere Rolle bei der Beschaffung von Steuerdaten. Beim Bundeszentralamt fÃ¼r Steuern soll daher ein "Hinweisgeber-Portal als zentrale Anlaufstelle" eingerichtet werden, heiÃŸt es aus dem BMF.

