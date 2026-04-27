Dobrindt will mit Big Data gegen Schwerkriminelle vorgehen

Alexander Dobrindt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) setzt im Kampf gegen Terroristen und Schwerkriminelle auf automatisierte Datenanalyse und biometrischen Datenabgleich.



"Durch den Einsatz automatisierter Datenanalyse werden Ermittlungen gegen Terroristen und Schwerkriminelle schneller, schÃ¤rfer und strukturierter", sagte Dobrindt der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben). "Netzwerke, Strukturen und Verbindungen lassen sich frÃ¼her erkennen, fundiert verstehen und fokussiert verfolgen", so der Bundesinnenminister. Der biometrische Datenabgleich ermÃ¶gliche es Polizei und Verfassungsschutz zudem, "gesuchte Personen prÃ¤zise zu prÃ¼fen und punktgenau zu identifizieren". Dobrindt hob hervor: "Wer unserer Gesellschaft schaden will, trifft auf einen starken Staat; entschlossen im Einsatz und effektiv im Ergebnis."



Am Mittwoch will Dobrindt einen entsprechenden Gesetzentwurf zu digitalen Ermittlungsbefugnissen ins Bundeskabinett einbringen. Die Reform umfasst laut Bundesinnenministerium Befugnisse zur automatisierten Datenanalyse, fÃ¼r den biometrischen Internetabgleich sowie das Testen und Trainieren von IT-Produkten. Die automatisierte Datenanalyse sei "ein zentraler Baustein, um die stetig wachsenden Datenmengen in polizeilichen Gefahrenabwehr- und Ermittlungsverfahren verarbeiten zu kÃ¶nnen", heiÃŸt es in einem Entwurf fÃ¼r das geplante Gesetz. Mittels der Analyse "bereits rechtmÃ¤ÃŸig erhobener polizeilicher Daten" sei es mÃ¶glich, Verbindungen zwischen Taten, Personen, Orten sowie an deren AnknÃ¼pfungspunkten zu finden.



Bereits in der vergangenen Woche hatte die Bundesregierung einen Gesetzentwurf verabschiedet, der das Speichern von IP-Adressen wieder mÃ¶glich macht. Anhand einer IP-Adresse (Internet-Protokoll-Adresse) lÃ¤sst sich herausfinden, von welchem GerÃ¤t etwas versendet wurde. Dobrindt will Ermittlern auf diese Weise den Kampf gegen schwere internetbezogene Straftaten erleichtern, etwa die Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen oder Cyberbetrug. Die Reform verpflichtet Netzanbieter, die IP-Adresse fÃ¼r drei Monate zu speichern.

