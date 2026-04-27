Israelischer Soldat im SÃ¼dlibanon getÃ¶tet - Beirut meldet 14 Tote bei Angriffen

Rauch nach israelischem Angriff im SÃ¼dlibanon

Bei KÃ¤mpfen im SÃ¼den des Libanon ist nach Angaben der israelischen Armee ein israelischer Soldat getÃ¶tet worden. Das libanesische Gesundheitsministerium meldete derweil 14 Tote bei israelischen Angriffen.

Bei KÃ¤mpfen im SÃ¼den des Libanon ist nach Angaben der israelischen Armee ein israelischer Soldat getÃ¶tet worden. FÃ¼nf weitere Soldaten und ein Offizier seien verletzt worden, vier von ihnen schwer, erklÃ¤rte ein MilitÃ¤rsprecher am Sonntag.Â



Das libanesische Gesundheitsministerium meldete derweil 14 Tote bei israelischen Angriffen am Sonntag. Es handelte sich um die meisten Todesopfer an einem Tag seit dem Inkrafttreten einer Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon am 17. April. Die Feuerpause war am vergangenen Donnerstag um drei Wochen verlÃ¤ngert worden.



Unter den Toten waren nach Angaben aus Beirut zwei Kinder und zwei Frauen. Zudem seien 37 weitere Menschen verletzt worden. Damit stieg die Zahl der Todesopfer bei israelischen Angriffen im Libanon seit Beginn der Waffenruhe auf mindestens 36, wie eine ZÃ¤hlung der Nachrichtenagentur AFP auf der Grundlage von Zahlen des libanesischen Gesundheitsministeriums ergab.



Der staatlichen libanesischen Nachrichtenagentur NNA zufolge griffen israelische Kampfflugzeuge das Dorf Kfar Tibnit an. Bei einem Angriff auf das Dorf Sautar al-Scharkijah wurden eine Moschee und ein weiteres religiÃ¶ses GebÃ¤ude zerstÃ¶rt. Zudem griff die israelische Armee NNA zufolge weitere DÃ¶rfer in der NÃ¤he der Grenze zwischen beiden LÃ¤ndern an.



Die israelische Armee erklÃ¤rte ihrerseits, sie habe "Raketen abfeuernde Terrorzellen und Waffenlager" angegriffen, nachdem zuvor "Artillerie- und Luftangriffe auf Terroristen und militÃ¤rische Infrastrukturanlagen" ausgefÃ¼hrt worden seien.



Israel behÃ¤lt sich trotz der Waffenruhe vor, weiterhin gegen "geplante, unmittelbar bevorstehende oder laufende Angriffe" der pro-iranischen Hisbollah-Miliz vorzugehen und greift immer wieder Ziele im SÃ¼den des Libanon an.



Der Libanon war Anfang MÃ¤rz in den Iran-Krieg hineingezogen worden. Als Reaktion auf die TÃ¶tung des obersten iranischen FÃ¼hrers Ali Chamenei feuerte die von Teheran unterstÃ¼tzte Hisbollah Raketen auf Israel ab. Israel flog daraufhin massive Angriffe auf Teile des Libanon und schickte Bodentruppen Ã¼ber die Grenze. Seit Beginn des Krieges im Libanon sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums mehr als 2500 Menschen bei israelischen Angriffen getÃ¶tet und mehr als 7700 weitere verletzt worden.Â