FrÃ¼here Regierungschefs Bennett und Lapid bÃ¼ndeln KrÃ¤fte gegen Netanjahu in Israel

Israeli opposition figures Naftali Bennett and Yair Lapid, seen here in 2022, have both been outspoken critics of Prime Minister Benjamin Netanyahu's handling of the Gaza war and beyond

Die frÃ¼heren israelischen Regierungschefs Naftali Bennett und Jair Lapid wollen ihre KrÃ¤fte bÃ¼ndeln, um den derzeitigen MinisterprÃ¤sidenten Benjamin Netanjahu bei der Parlamentswahl im Herbst abzulÃ¶sen.

Die frÃ¼heren israelischen Regierungschefs Naftali Bennett und Jair Lapid wollen ihre KrÃ¤fte bÃ¼ndeln, um den derzeitigen MinisterprÃ¤sidenten Benjamin Netanjahu bei der Parlamentswahl im Herbst abzulÃ¶sen. "Heute Abend tun wir uns zusammen und grÃ¼nden die Partei Bejahad (Zusammen)", verkÃ¼ndete der Konservative Bennett am Sonntag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem linken OppositionsfÃ¼hrer Lapid.



"Bennett ist ein Politiker der Rechten, aber ein ehrlicher, und zwischen uns gibt es Vertrauen", sagte Lapid bei der Pressekonferenz. Bennett und Lapid sind beide scharfe Kritiker Netanjahus. Sie hatten bereits 2021 eine Koalitionsregierung gebildet, die jedoch Ende 2022 von der heutigen rechtsnationalistischen Regierung unter Netanjahu abgelÃ¶st wurde.



In Israel muss bis spÃ¤testens Ende Oktober die nÃ¤chste Parlamentswahl stattfinden. Laut Meinungsumfragen ist Bennett der chancenreichste Kandidat gegen Netanjahu. Netanjahu will erneut als Spitzenkandidat seiner rechten Likud-Partei antreten. Insgesamt war er mit mehreren Unterbrechungen mehr als 18 Jahre lang Regierungschef.