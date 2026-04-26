GrÃ¼ne: Einfrieren der Ticketpreise bei Bahn "richtig und wichtig"

ICE-4 (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende des Verkehrsausschusses des Bundestages, Tarek Al-Wazir (GrÃ¼ne), begrÃ¼ÃŸt die AnkÃ¼ndigung von Bahnchefin Evelyn Palla, wegen der Energiekrise die Ticketpreise im Fernverkehr ab dem 1. Mai fÃ¼r ein Jahr einfrieren zu wollen.



Al-Wazir sagte der "Rheinischen Post" (Montag), die AnkÃ¼ndigung "ist richtig und wichtig. Stabile Preise machen Bahnfahren gerade jetzt attraktiv, weil aufgrund der gestiegenen Sprit- und Kerosinpreise Autofahren und Fliegen teurer wird."



Al-Wazir ergÃ¤nzte: "Die Bahn bleibt so eine gÃ¼nstige und klimafreundliche Alternative fÃ¼r alle." Die AnkÃ¼ndigung dÃ¼rfe jedoch nicht darÃ¼ber hinwegtÃ¤uschen, dass immer noch ZÃ¼ge hÃ¤ufig unpÃ¼nktlich seien oder ausfielen. "Hauptgrund dafÃ¼r ist der Zustand des Streckennetzes und der trotz SondervermÃ¶gen fehlende Aus- und Neubau bei der Schiene, die das Netz entlasten." Hier mÃ¼sse die Bundesregierung "endlich die richtigen PrioritÃ¤ten setzen und das Geld sinnvoll und langfristig einsetzen", sagte der Verkehrsexperte.

