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Bildungsausgaben 2024 gestiegen

  • dts - 24. April 2026, 08:09 Uhr
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Kinder in einer Schule (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Ã¶ffentlichen Haushalte und der private Bereich haben im Jahr 2024 nach vorlÃ¤ufigen Berechnungen 426 Milliarden Euro fÃ¼r Bildung, Forschung und Wissenschaft in Deutschland ausgegeben.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mitteilte, waren das nominal (nicht preisbereinigt) 21 Milliarden Euro beziehungsweise fÃ¼nf Prozent mehr als im Vorjahr. Der Anteil der Ausgaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg 2024 gegenÃ¼ber dem Vorjahr leicht um 0,2 Prozentpunkte auf 9,8 Prozent.

Das Bildungsbudget der Ã¶ffentlichen Haushalte und des privaten Bereichs belief sich 2024 insgesamt auf 305 Milliarden Euro (Anteil am BIP: 7,0 Prozent), das waren sechs Prozent mehr als im Vorjahr. Mit 250 Milliarden Euro entfiel der grÃ¶ÃŸte Teil der Ausgaben auf Bildungseinrichtungen in Ã¶ffentlicher und privater TrÃ¤gerschaft. Dazu gehÃ¶ren Ausgaben fÃ¼r Schulen und den schulnahen Bereich (zum Beispiel SchÃ¼lerbefÃ¶rderung) in HÃ¶he von 141 Milliarden Euro, 55 Milliarden Euro fÃ¼r tertiÃ¤re Bildungseinrichtungen wie etwa Hochschulen (einschlieÃŸlich Forschung und Entwicklung) und 50 Milliarden Euro fÃ¼r Kindertageseinrichtungen. FÃ¼r die BildungsfÃ¶rderung (zum Beispiel BAfÃ¶G) wurden weitere 15 Milliarden Euro aufgewendet. Auf zusÃ¤tzliche bildungsrelevante Bereiche wie die betriebliche Weiterbildung, Horte, Einrichtungen der Jugendarbeit und Volkshochschulen entfielen insgesamt 30 Milliarden Euro.

Die Ausgaben von Unternehmen und auÃŸeruniversitÃ¤ren Forschungseinrichtungen fÃ¼r Forschung und Entwicklung lagen 2024 bei 113 Milliarden Euro und damit vier Prozent hÃ¶her als im Vorjahr. FÃ¼r die sonstige Bildungs- und Wissenschaftsinfrastruktur (zum Beispiel Bibliotheken oder Museen) wurden insgesamt acht Milliarden Euro aufgewendet (+5 Prozent).

Angaben Ã¼ber die Finanzierungsstruktur nach TrÃ¤gern liegen bislang nur fÃ¼r das Jahr 2023 vor. In diesem Jahr finanzierten die Ã¶ffentlichen Haushalte 64 Prozent der Ausgaben fÃ¼r Bildung, Forschung und Wissenschaft (Bund: 13 Prozent, LÃ¤nder: 38 Prozent, Gemeinden: 13 Prozent). Ein Drittel (33 Prozent) wurden vom privaten Bereich (Unternehmen, Organisationen ohne Erwerbszweck und private Haushalte) und zwei Prozent vom Ausland Ã¼bernommen, so die Statistiker.

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