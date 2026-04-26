Lifestyle

Trump lÃ¤sst berÃ¼hmtem Becken am Lincoln Memorial Schwimmbad-Bodenbelag verpassen

  • AFP - 26. April 2026, 04:14 Uhr
Bild vergrößern: Trump lÃ¤sst berÃ¼hmtem Becken am Lincoln Memorial Schwimmbad-Bodenbelag verpassen
Washington's Reflecting Pool is getting a new, swimming pool-style surface
Bild: AFP

US-PrÃ¤sident Donald Trump lÃ¤sst dem berÃ¼hmten Lincoln Memorial Reflecting Pool, einem Wasserbecken im Regierungsviertel in Washington, einen Schwimmbad-Bodenbelag verpassen.

US-PrÃ¤sident Donald Trump lÃ¤sst dem berÃ¼hmten Reflecting Pool am Lincoln Memorial, einem Wasserbecken im Herzen von Washington, einen Schwimmbad-Bodenbelag verpassen. Arbeiter waren am Samstag dabei, den Boden des Reflecting Pools mit blauem Material auszukleiden, das normalerweise in SchwimmbÃ¤dern genutzt wird.Â 

Trump hatte seinen Plan am Donnerstag verkÃ¼ndet. Das Wasserbecken, vor dem BÃ¼rgerrechtler Martin Luther King 1963 seine berÃ¼hmte "I Have a Dream"-Rede gehalten hatte, sei "in schrecklichem Zustand", sagte der PrÃ¤sident und langjÃ¤hrige Immobilienmakler in einem vom WeiÃŸen Haus verbreiteten Video. Der zu den Wahrzeichen von Washington zÃ¤hlende Reflecting Pool sei "dreckig und schmutzig" und habe "seit vielen Jahren geleckt wie ein Sieb".

Laut Trump sollen die Arbeiten zur Auskleidung des Becken-Grundes mit Schwimmbadbelag etwa drei Wochen dauern und 1,5 Millionen Dollar (1,3 Millionen Euro) kosten. Einen Plan, den Steinboden des 1923 fertiggestellten Beckens zu erneuern, habe er abgelehnt, weil dies drei Jahre dauern und 300 Millionen Dollar kosten wÃ¼rde.

Stattdessen habe er eine Firma kontaktiert, die schon in der Vergangenheit fÃ¼r ihn gearbeitet habe: "Ich habe mehr als 100 SchwimmbÃ¤der in verschiedenen GebÃ¤uden gebaut", sagte der PrÃ¤sident vor Reportern. "Am Ende werden wir einen schÃ¶nen, schÃ¶nen Reflecting Pool haben, wie er sein sollte. Viel schÃ¶ner als er jemals war", verkÃ¼ndete er.

Trump ist schon seit einiger Zeit dabei, Washington architektonisch seinen Stempel aufzudrÃ¼cken. Unter anderem lieÃŸ er den historischen OstflÃ¼gel des WeiÃŸen Hauses abreiÃŸen, an dessen Stelle er einen riesigen Ballsaal bauen lassen will. Auch einen Triumphbogen will er errichten lassen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    VdK warnt vor Einschnitten bei Rente
    VdK warnt vor Einschnitten bei Rente

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte um die Renten- und Gesundheitsreformen und vor dem Treffen des Bundeskabinetts am kommenden Mittwoch kritisiert der Sozialverband

    Mehr
    GrÃ¼ne legen Gegenkonzept zu Warkens Gesundheitsreform vor
    GrÃ¼ne legen Gegenkonzept zu Warkens Gesundheitsreform vor

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Wenige Tage vor dem geplanten Kabinettsbeschluss zur Krankenkassen-Reform legen die GrÃ¼nen im Bundestag ein Gegenkonzept zum Entwurf von

    Mehr
    SPD-GeneralsekretÃ¤r fordert stÃ¤rke Belastung der Pharmakonzerne
    SPD-GeneralsekretÃ¤r fordert stÃ¤rke Belastung der Pharmakonzerne

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Kurz vor dem geplanten Kabinettsbeschluss zur Krankenkassen-Reform verlangt SPD-GeneralsekretÃ¤r Tim KlÃ¼ssendorf eine stÃ¤rkere Belastung der

    Mehr
    Bahn-Chefin sagt stabile Preise fÃ¼r ICE-Tickets fÃ¼r ein Jahr zu
    Bahn-Chefin sagt stabile Preise fÃ¼r ICE-Tickets fÃ¼r ein Jahr zu
    Veto in Maine: Erstes Verbot in den USA fÃ¼r Bau von KI-Rechenzentren gescheitert
    Veto in Maine: Erstes Verbot in den USA fÃ¼r Bau von KI-Rechenzentren gescheitert
    Google will bis zu 40 Milliarden Dollar in KI-Firma Anthropic investieren
    Google will bis zu 40 Milliarden Dollar in KI-Firma Anthropic investieren
    US-StaatsanwÃ¤ltin stellt Ermittlungen gegen Notenbankchef Powell ein
    US-StaatsanwÃ¤ltin stellt Ermittlungen gegen Notenbankchef Powell ein
    Energiekrise durch Iran-Krieg: Bundestagsvize Nouripour besucht Saudi-Arabien und Emirate
    Energiekrise durch Iran-Krieg: Bundestagsvize Nouripour besucht Saudi-Arabien und Emirate
    US-PrÃ¤sident Trump: Angreifer hatte mehrere Waffen und wollte tÃ¶ten
    US-PrÃ¤sident Trump: Angreifer hatte mehrere Waffen und wollte tÃ¶ten
    Gedenken am 40. Jahrestag der Atomkatastrophe von Tschernobyl
    Gedenken am 40. Jahrestag der Atomkatastrophe von Tschernobyl
    SchÃ¼sse wÃ¤hrend Trumps Teilnahme an Korrespondenten-Dinner - PrÃ¤sident unverletzt
    SchÃ¼sse wÃ¤hrend Trumps Teilnahme an Korrespondenten-Dinner - PrÃ¤sident unverletzt
    Einen Monat vor Wahl: Tote und Verletzte bei Bombenanschlag in Kolumbien
    Einen Monat vor Wahl: Tote und Verletzte bei Bombenanschlag in Kolumbien
    SchÃ¼sse bei Dinner mit Trump: US-PrÃ¤sident in Sicherheit gebracht - VerdÃ¤chtiger festgenommen
    SchÃ¼sse bei Dinner mit Trump: US-PrÃ¤sident in Sicherheit gebracht - VerdÃ¤chtiger festgenommen

    Top Meldungen

    Bahn-Chefin garantiert stabile Ticketpreise fÃ¼r zwÃ¶lf Monate
    Bahn-Chefin garantiert stabile Ticketpreise fÃ¼r zwÃ¶lf Monate

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts steigender Energie- und Kraftstoffpreise will die Deutsche Bahn ein Zeichen fÃ¼r Preiskonstanz setzen. Konzernchefin Evelyn Palla

    Mehr
    Gesundheitsministerin stellt Zahl der Krankenkassen infrage
    Gesundheitsministerin stellt Zahl der Krankenkassen infrage

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) stÃ¶ÃŸt im Zuge ihrer ReformÃ¼berlegungen eine Debatte Ã¼ber die Zahl der gesetzlichen

    Mehr
    Tschernobyl-SchutzhÃ¼lle: Reparatur kostet 500 Millionen Euro
    Tschernobyl-SchutzhÃ¼lle: Reparatur kostet 500 Millionen Euro

    London (dts Nachrichtenagentur) - Die Reparatur der beschÃ¤digten SchutzhÃ¼lle Ã¼ber dem havarierten Atomreaktor von Tschernobyl wird nach EinschÃ¤tzung der EuropÃ¤ischen Bank

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts