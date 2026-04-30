Mainz (dts Nachrichtenagentur) - Knapp sechs Wochen nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz haben sich CDU und SPD in dem Bundesland auf eine Koalitionsregierung geeinigt. Das bestÃ¤tigten beide Parteien am Donnerstag.
Der Wahl von Gordon Schnieder (CDU) als neuer MinisterprÃ¤sident dÃ¼rfte damit nichts mehr im Wege stehen - der 18. Mai ist dafÃ¼r als Termin bisher vorgesehen. FÃ¼r die SPD endet damit eine Periode von 35 Jahren, in denen sie ununterbrochen die Landesregierungen in Rheinland-Pfalz angefÃ¼hrt hatte.
Details zum kÃ¼nftigen Regierungsprogramm wollen die Parteien erst am Nachmittag auf einer Pressekonferenz bekannt geben. Aus den Koalitionsverhandlungen war zuvor praktisch gar nichts nach auÃŸen gedrungen. Das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen wird dann noch von beiden Parteien bestÃ¤tigt werden mÃ¼ssen. Bei der SPD ist dafÃ¼r fÃ¼r Samstag ein Landesparteitag geplant, die CDU will ebenfalls am Samstag einen "Landesparteiausschuss" entscheiden lassen.
Im neuen Landtag haben CDU (39) und SPD (32) zusammen eine deutliche Mehrheit von zwei Drittel der insgesamt 105 Sitze und kÃ¶nnen jederzeit auch die Landesverfassung Ã¤ndern. Das Vorhaben, die HÃ¼rde fÃ¼r die Einberufung von UntersuchungsausschÃ¼ssen anzuheben, offensichtlich um der AfD - mit 24 Sitzen grÃ¶ÃŸte Oppositionspartei - dieses Werkzeug zu nehmen, hatte bereits im Vorfeld fÃ¼r Aufregung gesorgt. Ansonsten werden nur noch die GrÃ¼nen mit 10 Sitzen im Landtag von Rheinland-Pfalz als kleinere Oppositionskraft vertreten sein.
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CDU und SPD in Rheinland-Pfalz einigen sich auf Koalition
- dts - 30. April 2026, 11:13 Uhr
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Mainz (dts Nachrichtenagentur) - Knapp sechs Wochen nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz haben sich CDU und SPD in dem Bundesland auf eine Koalitionsregierung geeinigt. Das bestÃ¤tigten beide Parteien am Donnerstag.
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