Im All gebrauter Sake fÃ¼r fast 600.000 Euro verkauft

Dassai-Sake

Ein kleines FlÃ¤schchen von im Weltall gebrautem Sake ist in Japan fÃ¼r umgerechnet fast 600.000 Euro verkauft worden. Hergestellt wurde der edle Tropfen an Bord der ISS.

Ein kleines FlÃ¤schchen von im Weltall gebrautem Sake ist in Japan fÃ¼r umgerechnet fast 600.000 Euro verkauft worden. Die Sake-Brauerei Dassai entwickelte gemeinsam mit dem Raumfahrt- und Technikunternehmen Mitsubishi Heavy Industries spezielle BrauausrÃ¼stung und schickte sie zusammen mit den notwendigen Zutaten zur Internationalen Raumstation ISS, wie beide Unternehmen berichteten.



Im November fand der Fermentationsprozess an Bord der ISS unter Bedingungen statt, die die Schwerkraft auf dem Mond simulierten. AnschlieÃŸend wurde die Maische im Februar zurÃ¼ck zur Erde gebracht und dort zu 116 Milliliter Sake-Wein verarbeitet. 100 Milliliter davon wurden in ein FlÃ¤schchen abgefÃ¼llt und gingen nun fÃ¼r 110 Millionen Yen (587.000 Euro) an einen anonymen KÃ¤ufer. Die Ã¼brigen 16 Milliliter wurden fÃ¼r Kostproben genutzt.



Der Weltraum-Sake habe "eine deutliche SÃ¤ure" und einen "gut ausbalancierten und robusten Sake-Geschmack", sagte eine Dassai-Sprecherin der Nachrichtenagentur AFP. Der Versuch habe bewiesen, "dass Sake-Produktion selbst unter Bedingungen der Mond-Schwerkraft mÃ¶glich ist", erklÃ¤rten die beiden an dem Projekt beteiligten Unternehmen.



Dassai plant nach eigenen Angaben bis 2050 den Bau einer Sake-Brauerei auf dem Mond. Ziel sei es, "die LebensqualitÃ¤t fÃ¼r kÃ¼nftige Mond-Bewohner zu verbessern".