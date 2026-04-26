VdK warnt vor Einschnitten bei Rente

Ã„lteres Paar (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte um die Renten- und Gesundheitsreformen und vor dem Treffen des Bundeskabinetts am kommenden Mittwoch kritisiert der Sozialverband VdK Deutschland etwaige PlÃ¤ne der Union, die staatliche Rente zur Basisabsicherung abzuschmelzen.



VdK-PrÃ¤sidentin Verena Bentele sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonntagsausgaben): "Die gesetzliche Rente nur als Basisabsicherung zu verstehen, wÃ¼rde sie massiv entwerten. Wichtige Bestandteile wie Hinterbliebenenversorgung und der Schutz bei Erwerbsminderung werden aufs Spiel gesetzt."



Der Vorschlag, den Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bei einer Veranstaltung des Bankenverbandes Anfang der Woche erneuert hatte, sei angesichts der Tatsache, "dass schon heute 38 Prozent der BeschÃ¤ftigten kein Geld fÃ¼r zusÃ¤tzliche Altersvorsorge haben, zynisch und realitÃ¤tsfremd", sagte Bentele. Merz ignoriere, dass sich viele private Vorsorge nicht leisten kÃ¶nnen.



"Ein solcher Schritt wÃ¼rde das Risiko von Altersarmut, insbesondere fÃ¼r Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen, aber auch fÃ¼r Menschen mit langen Phasen der Care-Arbeit oder mit Arbeitslosigkeit, deutlich erhÃ¶hen", sagte Bentele. Die gesetzliche Rente mÃ¼sse das starke Fundament der Alterssicherung bleiben. Private Vorsorge kÃ¶nne ergÃ¤nzen, dÃ¼rfe sie aber nicht ersetzen.



Merz hatte am Montag beim Jahresempfang des Bankenverbandes gesagt, die gesetzliche Rentenversicherung allein werde kÃ¼nftig allenfalls noch die Basisabsicherung fÃ¼r das Alter sein. UnterstÃ¼tzung bekam er aus seiner Partei.



VdK-PrÃ¤sidentin Bentele kritisierte im Hinblick auf das Kabinettstreffen am Mittwoch auch mehrere Inhalte der geplanten Gesundheitsreform. "Die Abschaffung der kostenlosen Mitversicherung lehnen wir ab", sagte Bentele den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Sie ist Ausdruck gelebter SolidaritÃ¤t und damit ein Kernpfeiler unseres Sozialstaates.



Die Finanzprobleme der GKV mÃ¼ssten solidarisch gelÃ¶st werden", so Bentele. "Deshalb fordert der VdK eine gerechtere Einbeziehung hoher Einkommen. Eine Anpassung der GKV-Beitragsbemessungsgrenze an das Niveau der Grenze in der Rentenversicherung wÃ¤re ein starkes Zeichen. Wer mehr hat, kann mehr zum GKV-Solidarsystem dazugeben."



Zu den fehlenden Einnahmen bei den Gesundheitskosten fÃ¼r BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger sagte Bentele, sie mÃ¼ssten von der Bundesregierung endlich erstattet werden. Das dafÃ¼r nÃ¶tige Geld kÃ¶nne sie sich durch eine gerechtere Steuerpolitik holen.



Dazu kritisierte Bentele die PlÃ¤ne von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) bei der geplanten KÃ¼rzung des Krankengelds. Diese "wÃ¼rde vor allem Menschen mit chronischen Krankheiten und kleinen Einkommen belasten". Das lehne der VdK kategorisch ab. "Wer Krankengeld sparen mÃ¶chte, braucht gesunde Arbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer. Deswegen braucht es mehr PrÃ¤ventionsmaÃŸnahmen und umfassende Vorsorgeleistungen."



Der Gesetzentwurf, den das Gesundheitsministerium auf Grundlage der Empfehlung einer Expertenkommission erstellt hatte, soll am Mittwoch ins Kabinett kommen. Mehrere Punkte sind noch strittig.

