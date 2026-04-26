Haie fressen toten Wal vor australischer KÃ¼ste - Zahlreiche StrÃ¤nde gesperrt

Bullenhaie (Symbolbild)

Weil WeiÃŸe Haie und Bullenhaie dort einen angespÃ¼lten Walkadaver fressen, sind sÃ¼dlich von Sydney mehrere StrÃ¤nde gesperrt worden. 'Es wurden dort einige WeiÃŸe Haie und auch einige Bullenhaie gesichtet', teilte der Gebietsleiter des New South Wales Nationalparks, Brendon Neilly, AFP mit.

Weil WeiÃŸe Haie und Bullenhaie dort einen angespÃ¼lten Walkadaver fressen, sind sÃ¼dlich der australischen Stadt SydneyÂ mehrere StrÃ¤nde gesperrt worden. "Es wurden dort WeiÃŸe Haie und auch Bullenhaie gesichtet", teilte der Gebietsleiter der BehÃ¶rde fÃ¼r Nationalparks und Wildtiere von New South Wales, Brendon Neilly, der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag mit. Der acht Meter lange und 25 Tonnen schwere tote Pottwal war Berichten zufolge am Samstag auf Felsen im Meer vor dem Era Beach im Royal National Park entdeckt worden.Â



Daraufhin wurden umgehend die umliegenden StrÃ¤nde gesperrt. Neilly erklÃ¤rte, es handele sich um "ganz natÃ¼rliche VorgÃ¤nge", denn der Wal werde "durch die Haie wieder in den Nahrungskreislauf zurÃ¼ckgefÃ¼hrt". "Ich wÃ¼rde dort nicht schwimmen gehen, aber es ist ein ziemlich interessanter Vorgang", sagte er AFP.Â Naturschutzbeamte arbeiteten zwar an Strategien, um den Kadaver zu beseitigen, dies werde jedoch voraussichtlich nicht vor Dienstag geschehen, fÃ¼gte er hinzu.Â



Die Rettungsorganisation Surf Life Saving (NSW) gab eine Warnung heraus, in der es hieÃŸ, alle StrÃ¤nde im Royal National Park - darunter die StrÃ¤nde Era, Garie, Burning Palms und Wattamolla - seien aufgrund "erhÃ¶hter HaiaktivitÃ¤t" gesperrt.



In Australien hat es seit 1791 fast 1300 VorfÃ¤lle mit Haien gegeben, von denen mehr als 260 tÃ¶dlich endeten. Das jÃ¼ngste Todesopfer war ein zwÃ¶lfjÃ¤hriger Junge, der starb, nachdem er im Januar im Hafen von Sydney von einem Hai angegriffen worden war.Â