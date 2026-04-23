Umfrage: Deutsche gespalten Ã¼ber privaten Walrettungsversuch

Menschen in einer FuÃŸgÃ¤ngerzone (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutschen sind laut einer aktuellen Umfrage Ã¼ber den geplanten Transport des in der Ostsee gestrandeten Buckelwals tief gespalten. 42 Prozent der Befragten halten die bisherigen BemÃ¼hungen fÃ¼r richtig, wÃ¤hrend 40 Prozent sie ablehnen, wie aus der Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Forsa hervorgeht, die von den Sendern RTL und ntv in Auftrag gegeben wurde. 18 Prozent der Befragten Ã¤uÃŸern sich unentschieden.



Besonders Frauen und jÃ¼ngere Menschen unter 45 Jahren bewerten die private Aktion eher positiv. Auch bei der Frage nach einer Fortsetzung der Aktion gibt es keine klare Mehrheit: 39 Prozent sprechen sich dafÃ¼r aus, die Aktion weiterzufÃ¼hren, 45 Prozent sind dagegen. Vor allem MÃ¤nner und Ã¤ltere Befragte lehnen eine Fortsetzung ab, wÃ¤hrend Frauen und JÃ¼ngere eher dafÃ¼r sind.



Unter den Gegnern einer weiteren Intervention plÃ¤diert eine deutliche Mehrheit fÃ¼r ein Ende der menschlichen Eingriffe. 74 Prozent der Befragten sind der Meinung, der Wal solle in Ruhe gelassen werden, 25 Prozent sprechen sich dafÃ¼r aus, das Tier zu tÃ¶ten, um es von weiterem Leid zu erlÃ¶sen.

