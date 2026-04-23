US-Schauspielerin Julianne Moore bekommt in Cannes Frauen-Sonderpreis

Julianne Moore

US-Schauspielerin Julianne Moore soll bei den Filmfestspielen von Cannes in diesem Jahr mit dem Sonderpreis 'Women in Motion' ausgezeichnet werden. Damit wird 'ihr Engagement zur StÃ¤rkung der Stimmen von Frauen' gewÃ¼rdigt.

US-Schauspielerin Julianne Moore soll bei den Filmfestspielen von Cannes in diesem Jahr mit dem Sonderpreis "Women in Motion" ausgezeichnet werden. Damit werde "ihr Engagement zur StÃ¤rkung der Stimmen von Frauen und der Vielfalt in der Filmbranche" gewÃ¼rdigt, erklÃ¤rte am Donnerstag der Luxuskonzern Kering, der den jÃ¤hrlich vergebenen Preis beim wichtigsten franzÃ¶sischen Kino-Festival sponsert. Zugleich solle der Einsatz der 65-JÃ¤hrigen "fÃ¼r mehr Gleichberechtigung" ausgezeichnet werden.Â



Moore bedankte sich fÃ¼r die Ehre. Sie zeigte sich Ã¼berzeugt, "dass die Geschichten, die wir erzÃ¤hlen, mehr Raum fÃ¼r Frauen und mehr Vielfalt schaffen kÃ¶nnen â€“ vor und hinter der Kamera." Die US-Schauspielerin war bereits in mehr als 70 Filmen zu sehen, fÃ¼r die Hauptrolle in dem Alzheimer-Drama "Still Alice - Mein Leben ohne Gestern" erhielt sie 2015 den Oscar.



Mit dem Preis "Women in Motion" werden seit gut zehn Jahren in Cannes Filmschaffende geehrt, die sich in besonderer Weise um die Rolle der Frau im Kino verdient gemacht haben. Im vergangenen Jahr hatte Nicole Kidman den Preis erhalten.



Das internationale Filmfestival findet vom 12. bis 23. Mai in Cannes an der sÃ¼dfranzÃ¶sischen CÃ´te d'Azur statt. Mit Valeska Grisebach und Marie Kreutzer sind in diesem Jahr gleich zwei deutschsprachige Filmemacherinnen im Wettbewerb um die Goldene Palme vertreten.