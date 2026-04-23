Unesco: MÃ¤dchen schneiden in Mathematik gegenÃ¼ber Jungen wieder schlechter ab

MÃ¤dchen in Simbabwe

Nachdem MÃ¤dchen jahrelang gegenÃ¼ber Jungen bei den Leistungen in Mathematik aufgeholt hatten, sind sie laut einer Untersuchung der Unesco in jÃ¼ngster Vergangenheit wieder zurÃ¼ckgefallen.

Nachdem MÃ¤dchen jahrelang bei den Leistungen in Mathematik gegenÃ¼ber Jungen aufgeholt hatten, sind sie laut einer Untersuchung der Unesco in jÃ¼ngster Zeit wieder zurÃ¼ckgefallen. Die UN-Bildungsorganisation verÃ¶ffentlichte am Donnerstag eine Studie, derzufolge die Zahl der LÃ¤nder, in denen Jungen bei den Mathe-Kenntnissen vorn liegen, den hÃ¶chsten Stand seit fast dreiÃŸig Jahren erreicht hat.



"Diese Tendenz ist besorgniserregend", erklÃ¤rte die Unesco mit Blick auf die aktuellsten Zahlen, die aus dem Jahr 2023 stammen. Mathematik-Kompetenzen seien grundlegend "fÃ¼r die wirtschaftliche und soziale Entwicklung, fÃ¼r Innovationen und um LÃ¶sungen fÃ¼r die dringenden Problem der Welt zu finden".Â



Die Studie beruft sich auf Daten, die zwischen 1995 und 2023 in 47 LÃ¤ndern und Gebieten gegen Ende der Grundschule und in 38 LÃ¤ndern und Gebieten zu Beginn der Mittelstufe erhoben wurden.



Die Autoren hoben hervor, dass MÃ¤dchen zwar "historisch gesehen" schwÃ¤chere Leistungen als Jungen in Mathematik erbracht hÃ¤tten. Der Abstand sei jedoch zwischen den Jahren 2000 und 2010 deutlich geschrumpft. Seit 2019 habe sich die Dynamik aber wieder umgekehrt. Im Jahr 2023 lagen Jungen am Ende der Grundschule in 81 Prozent der untersuchten LÃ¤nder vorn, gegenÃ¼ber 52 Prozent im Jahr 2019 und 41 Prozent im Jahr 2011.



Der Unterschied zeigte sich auch im Kompetenz-Niveau: Im Jahr 2023 verfÃ¼gten MÃ¤dchen demnach in 21 Prozent der untersuchten LÃ¤nder nicht Ã¼ber international definierte Minimalkenntnisse in Mathematik, gegenÃ¼ber vier Prozent der LÃ¤nder im Jahr 2019 und zwei Prozent im Jahr 2015. Gleichzeitig sank seit 2007 der Anteil der LÃ¤nder, in denen Jungen Ã¤hnlich schlecht abschnitten, stetig - im Jahr 2023 war er mit zwei Prozent fast verschwunden.



Die Studienautoren sahen als eine Ursache fÃ¼r die Entwicklung die anhaltenden Effekte der Corona-Pandemie, wÃ¤hrend der Schulen geschlossen waren und die Bildung von MÃ¤dchen vernachlÃ¤ssigt worden sei. Um der Tendenz entgegenzuwirken, sollten das Selbstvertrauen von MÃ¤dchen bereits in den Grundschulen gestÃ¤rkt und LehrkrÃ¤fte dahingehend ausgebildet werden, gegen stereotype Geschlechterrollen vorzugehen.