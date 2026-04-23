Ramelow wirft Linkenspitze TÃ¤uschung bei DiÃ¤tendeckel-Antrag vor

Bodo Ramelow (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - BundestagsvizeprÃ¤sident Bodo Ramelow (Linke) hat seine eigene ParteifÃ¼hrung wegen ihres Vorgehens beim DiÃ¤tendeckel fÃ¼r Abgeordnete hart kritisiert. In einem Brief an die Linken-ParteifÃ¼hrung um Jan van Aken und Ines Schwerdtner wirft Ramelow dieser unter anderem "politische TÃ¤uschung" und eine "komplette Missachtung" eines Parteitagsbeschlusses vor, berichtet der "Spiegel".



Hintergrund ist ein aktueller Antrag des Linkenvorstands an den kommenden Bundesparteitag im Juni, wonach Linkenabgeordnete im Bundestag und im Europaparlament ihre DiÃ¤ten auf einen Bruttobetrag begrenzen sollen, der dem aktuellen Durchschnittslohn in Deutschland entspricht. Pro Kind und zu pflegendem AngehÃ¶rigen sind 350 Euro extra vorgesehen. Die Parteivorsitzenden Schwerdtner und van Aken deckeln ihre GehÃ¤lter nach eigenen Angaben bereits bei 2.850 Euro netto.



Ramelow sieht in dem Antrag vom vergangenen Samstag eine "komplette Missachtung" eines frÃ¼heren Parteitagsbeschlusses. Er beanstande den Beschluss des Parteivorstands, da er "erstens die Gefahr einer verfassungswidrigen Regelung sehe und er zweitens aus meiner Sicht dezidiert gegen den ihm zugrunde liegenden Beschluss unseres Bundesparteitags von 2025 verstÃ¶ÃŸt", heiÃŸt es in dem Schreiben an die eigene ParteifÃ¼hrung.



Vor einem Jahr hatte die Linke auf ihrem Parteitag beschlossen, dass der Parteivorstand Konzepte fÃ¼r eine Gehaltsbegrenzung fÃ¼r Europa-, Bundes- und Landtagsabgeordnete wie fÃ¼r die Mandatszeitbegrenzung entwickeln solle. "Zur Umsetzung dieser Konzepte schlÃ¤gt der Parteivorstand bis spÃ¤testens 2027 Ã„nderungen der Bundessatzung vor, die dem Bundesparteitag vorgelegt werden", heiÃŸt es in dem Beschluss. Von einer SatzungsÃ¤nderung, fÃ¼r die auf einem Parteitag eine Zweidrittelmehrheit nÃ¶tig wÃ¤re, ist in dem aktuellen Antrag der Parteispitze aber nicht mehr die Rede.



Ramelow kritisiert diesen Umstand scharf. "Ich sehe in der Vorgehensweise des Parteivorstands einen erheblichen Vertrauensbruch, weil die Frage der SatzungsÃ¤nderung signifikant mit dem beschlossenen Antragstext in Chemnitz verbunden war", sagte er dem "Spiegel". In seinem Brief argumentiert er Ã¤hnlich scharf und nennt das Vorgehen "eine politische TÃ¤uschung".



Der Antrag seiner Parteivorsitzenden sei umgehend auszusetzen und eine Schiedskommission solle ihn prÃ¼fen, verlangt Ramelow. "Zudem beantrage ich, dass bis zu einer mÃ¶glichen Entscheidung der Kommission der Antrag nicht an den Bundesparteitag zur Beschlussfassung eingereicht wird."



Gleichzeitig erklÃ¤rte Ramelow, dass er ausdrÃ¼cklich unterstÃ¼tze, dass seine Partei "Ã¼berhÃ¶hte DiÃ¤ten und automatische ErhÃ¶hungen" ablehne, "sowie relevante Teile ihrer DiÃ¤ten fÃ¼r soziale, kulturelle und gesellschaftliche Zwecke spendet und zur VerfÃ¼gung stellt". Zudem sei es aus seiner Sicht selbstverstÃ¤ndlich, dass sich alle Abgeordnete an die Beschlusslagen der Partei und der Fraktionen halten - also auch diese mit Spenden unterstÃ¼tzen.

