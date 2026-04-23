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Maggie Gyllenhaal wird Jury-Vorsitzende beim Filmfestival von Venedig

  • AFP - 23. April 2026, 17:57 Uhr
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Maggie Gyllenhaal
Bild: AFP

Die US-Schauspielerin und Filmemacherin Maggie Gyllenhaal wird die Juryvorsitzende des Filmfestivals von Venedig. Gyllenhaal und die anderen Jurymitglieder werden damit den Gewinner des renommierten Goldenen LÃ¶wen fÃ¼r den besten Film des Festivals bestimmen.

Die US-Schauspielerin und Filmemacherin Maggie Gyllenhaal wird in diesem Jahr die Jury des Filmfestivals von Venedig anfÃ¼hren. Das teilten die Organisatoren am Donnerstag mit. Gyllenhaal und die anderen Jury-Mitglieder werden damit den Gewinner des renommierten Goldenen LÃ¶wen fÃ¼r den besten Film des Festivals bestimmen, das im September stattfindet.

Gyllenhaal erklÃ¤rte, sie nehme die Einladung fÃ¼r den Jury-Vorsitz "begeistert" an. "Venedig hat schon immer wahrhafte, einzigartige Stimmen unterstÃ¼tzt und ich fÃ¼hle mich geehrt, einen Beitrag zur FortfÃ¼hrung dieser mutigen und notwendigen Tradition zu leisten."

Festivaldirektor Alberto Barbera lobte Gyllenhaal als "eine Schauspielerin, die in der Lage ist, anspruchsvollen und facettenreichen Charakteren eine Stimme zu verleihen". Gyllenhaal gab ihr RegiedebÃ¼t mit ihrer Verfilmung von Elena Ferrantes "Frau im Dunkeln", fÃ¼r die sie 2021 den Preis fÃ¼r das beste Drehbuch des Festivals erhielt.

Das Filmfestival von Venedig ist das Ã¤lteste seiner Art der Welt. Es findet jedes Jahr statt und ist Teil der Biennale von Venedig, einer berÃ¼hmten Reihe von Kunstfestivals. Die Biennale geriet kÃ¼rzlich in die Kritik, weil sie Russland die Teilnahme an der diesjÃ¤hrigen Kunstveranstaltung erlaubt - das erstes Mal seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im Jahr 2022.

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