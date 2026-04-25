Nicht nur Fisch am 1. Mai: Katholische Kirche in Polen lockert Vorgabe

Grillfleisch

Die katholische Kirche in Polen hat fÃ¼r den Maifeiertag ihre Vorgabe gelockert, wonach freitags Fisch gegessen werden soll. Auch der Fleischverzehr ist demnach den GlÃ¤ubigen an dem Feiertag erlaubt, der dieses Jahr auf einen Freitag fÃ¤llt.

Die katholische Kirche in Polen hat fÃ¼r den anstehenden Maifeiertag ihre Vorgabe gelockert, wonach freitags Fisch gegessen werden soll. Da der Tag der Arbeit in diesem Jahr auf einen Freitag falle, sei er der Auftakt zu einem langen Wochenende, das fÃ¼r Familientreffen genutzt werden kÃ¶nne, erklÃ¤rte der Warschauer Erzbischof Adrian Galbas am Samstag. Er hebe deshalb die Fleischabstinenz fÃ¼r den kommenden Freitag fÃ¼r alle GlÃ¤ubigen "innerhalb der Grenzen des Erzbistums Warschau" auf.Â



In Polen ist Grillfleisch eine beliebte Speise bei Familientreffen zur schÃ¶nen Jahreszeit. Der Erzbischof erklÃ¤rte, er habe seine Entscheidung nach der AbwÃ¤gung "seelsorgerischer GrÃ¼nde" getroffen. Er verwies auf das Kirchenrecht des Vatikans, wonach Ausnahmen von Vorgaben mÃ¶glich sind, wenn ein Bischof diese fÃ¼r das Wohl der GlÃ¤ubigen fÃ¼r fÃ¶rderlich hÃ¤lt. Andere polnische DiÃ¶zesen hatten eine entsprechende Entscheidung zugunsten des Fleischverzehrs am 1. Mai bereits zuvor getroffen.Â



Polen ist stark katholisch geprÃ¤gt. Etwa drei Viertel der Einwohner bezeichnen sich als dem Katholizismus verbunden. Nur rund jeder Dritte geht allerdings regelmÃ¤ÃŸig sonntags in die Kirche. Traditionelle Essgewohnheiten wie Fisch am Freitag spielen eine immer weniger wichtige Rolle.Â