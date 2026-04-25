Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Unionsfraktion im Bundestag warnt eindringlich davor, den Iran-Krieg als Anlass fÃ¼r eine erneute Aussetzung der Schuldenbremse zu nutzen.
"Das Spekulieren Ã¼ber neue Schulden darf nicht zum selbstverstÃ¤ndlichen Reflex werden, wenn Probleme auftreten", sagte der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Mathias Middelberg, der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" (noz). "Wir sehen jetzt schon, dass die massiven Schuldenpakete fÃ¼r Infrastruktur und fÃ¼r die Bundeswehr die Zinsen in Deutschland mit nach oben getrieben haben."
Weitere Kredite wÃ¼rden diese Entwicklung nach Ansicht des CDU-Politikers verschÃ¤rfen. "Und steigende Zinsen treiben die Preise. Das wÃ¼rde dann wieder die Verbraucher und unsere Wirtschaft schwer belasten", sagte Middelberg der noz.
SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hatte zuvor der noz gesagt, dass der Staat im Ernstfall bereit sein mÃ¼sse, zusÃ¤tzliche Schulden aufzunehmen, um einen wirtschaftlichen Zusammenbruch zu verhindern.
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Union warnt vor "Reflex" zum Schuldenmachen wegen Iran-Krieg
- dts - 25. April 2026, 12:43 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Unionsfraktion im Bundestag warnt eindringlich davor, den Iran-Krieg als Anlass fÃ¼r eine erneute Aussetzung der Schuldenbremse zu nutzen.
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