Union warnt vor "Reflex" zum Schuldenmachen wegen Iran-Krieg

Mathias Middelberg (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Unionsfraktion im Bundestag warnt eindringlich davor, den Iran-Krieg als Anlass fÃ¼r eine erneute Aussetzung der Schuldenbremse zu nutzen.



"Das Spekulieren Ã¼ber neue Schulden darf nicht zum selbstverstÃ¤ndlichen Reflex werden, wenn Probleme auftreten", sagte der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Mathias Middelberg, der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" (noz). "Wir sehen jetzt schon, dass die massiven Schuldenpakete fÃ¼r Infrastruktur und fÃ¼r die Bundeswehr die Zinsen in Deutschland mit nach oben getrieben haben."



Weitere Kredite wÃ¼rden diese Entwicklung nach Ansicht des CDU-Politikers verschÃ¤rfen. "Und steigende Zinsen treiben die Preise. Das wÃ¼rde dann wieder die Verbraucher und unsere Wirtschaft schwer belasten", sagte Middelberg der noz.



SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hatte zuvor der noz gesagt, dass der Staat im Ernstfall bereit sein mÃ¼sse, zusÃ¤tzliche Schulden aufzunehmen, um einen wirtschaftlichen Zusammenbruch zu verhindern.

