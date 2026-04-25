Irans AuÃŸenminister in Pakistan - Treffen mit US-Team unsicher

Pakistan (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Islamabad (dts Nachrichtenagentur) - Der iranische AuÃŸenminister Abbas Araghchi ist zu GesprÃ¤chen in Pakistan eingetroffen, wÃ¤hrend eine US-Delegation unter der Leitung von Steve Witkoff und Jared Kushner ebenfalls an diesem Wochenende erwartet wird.



Stand Samstagmittag gab es jedoch noch keine offiziellen PlÃ¤ne fÃ¼r direkte Verhandlungen zwischen den USA und Iran in Islamabad. Araghchi traf sich zunÃ¤chst unter anderem mit seinem pakistanischen Amtskollegen Ishaq Dar und dem pakistanischen Generalstabschef Asim Munir und plante dem Vernehmen nach, anschlieÃŸend nach Oman und Russland weiterzureisen.



Die USA hatten zuvor angekÃ¼ndigt, dass VizeprÃ¤sident JD Vance bereitstehe, um sich den GesprÃ¤chen in Pakistan anzuschlieÃŸen, falls dies erforderlich sein sollte. US-PrÃ¤sident Donald Trump sagte, der Iran wolle wohl ein Angebot machen, aber er wisse noch nicht, worum es sich dabei handele. Es sei auch unklar, in welche Richtung sich die GesprÃ¤che in Pakistan entwickeln.



Unterdessen setzen die israelische Armee und die Hisbollah ihre KÃ¤mpfe fort, wobei beide Seiten sich gegenseitig der Verletzung eines kÃ¼rzlich verlÃ¤ngerten Waffenstillstands beschuldigen. Die israelische Armee hat die Bewohner im SÃ¼den Libanons erneut gewarnt, sich nicht sÃ¼dlich einer markierten Linie zu bewegen.



Und im Iran wurde ein Mann, der an den landesweiten Protesten im Januar teilgenommen hatte, hingerichtet. Der Vorwurf: Er soll fÃ¼r den israelischen Geheimdienst gearbeitet haben.

