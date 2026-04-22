EU-Kommission stellt Strategie fÃ¼r Wege aus der Energiekrise vor

Tankstelle in Frankreich Mitte April

Die EU-Kommission will ihre VorschlÃ¤ge fÃ¼r Wege aus der Energiekrise vorlegen. Dabei dÃ¼rfte es vor allem um eine bessere Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten gehen.

Die EU-Kommission will am Mittwoch ihre VorschlÃ¤ge fÃ¼r Wege aus der Energiekrise vorlegen. Dabei dÃ¼rfte es vor allem um eine bessere Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten sowie die Abkehr von Ã–l und Gas gehen. Energiekommissar Apostolos Tzitzikostas kÃ¼ndigte am Dienstag bereits ein Gremium an, das die Versorgung und die VorrÃ¤te an Treibstoffen in den 27 EU-Staaten Ã¼berwachen soll.



Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar sind die Ã–l- und Gaspreise deutlich gestiegen. Die fÃ¼r den weltweiten Ã–lhandel strategisch wichtige StraÃŸe von Hormus ist nach wie vor weitestgehend blockiert. Zahlreiche EU-LÃ¤nder haben deshalb bereits Erleichterungen fÃ¼r Verbraucher und Unternehmen beschlossen.