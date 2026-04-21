Drei Viertel gegen hÃ¶here Zuzahlungen von Kassenpatienten

Behandlungszimmer beim Arzt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die gesetzlichen Krankenversicherungen steuern auf ein Milliardenloch zu. Um die Ausgaben zu bremsen, plant die Bundesregierung Einschnitte im Gesundheitssystem. Neben Einsparungen bei Kliniken, Ã„rztehonoraren und Preisen fÃ¼r Arzneimittel sind auch hÃ¶here Zuzahlungen bei Medikamenten fÃ¼r Kassenpatienten oder die komplette Streichung von Leistungen wie etwa der HomÃ¶opathie vorgesehen.



Doch laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag des "Stern" und RTL finden es nur 23 Prozent der Deutschen richtig, wenn kÃ¼nftig Kassenpatienten mehr zahlen mÃ¼ssen. 75 Prozent lehnen dies ab. Zwei Prozent antworteten mit: "weiÃŸ nicht".



Die Mehrheit der Patienten findet es offenbar unfair, dass sie in Zukunft fÃ¼r verschreibungspflichtige Medikamente in der Apotheke deutlich mehr zuzahlen sollen: Die BeitrÃ¤ge steigen auf 7,50 Euro und bis maximal 15 Euro pro Packung, bislang waren es 5 Euro bis 10 Euro.



Unter den AnhÃ¤ngern der beiden Regierungsparteien spricht sich jeweils eine deutliche Mehrheit gegen eine stÃ¤rkere finanzielle Beteiligung von Kassenpatienten aus: So lehnen 71 Prozent der AnhÃ¤nger der SPD und 61 Prozent der CDU/CSU diese PlÃ¤ne ab. Am deutlichsten sprechen sich AnhÃ¤nger der Linken dagegen aus, dass gesetzlich Versicherte tiefer in die Tasche fÃ¼r Medikamente greifen sollen - hier sagen 91 Prozent dazu nein.



Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hatte vergangene Woche ihre VorschlÃ¤ge fÃ¼r eine Reform des Gesundheitswesens vorgestellt und fÃ¼r viel Widerspruch gesorgt, auch innerhalb der Regierung. Laut Warkens PlÃ¤nen sollen rund 20 Milliarden Euro durch Einsparungen und Mehreinnahmen zusammenkommen. Vor allem drei Punkte aus dem Programm stoÃŸen auf Kritik: KÃ¼rzungen bei der beitragsfreien Mitversicherung von Ehepartnern, die ErhÃ¶hung der Beitragsbemessungsgrenze um zusÃ¤tzlich 300 Euro sowie die Tatsache, dass die kostenfreie Versicherung fÃ¼r BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger von den BeitrÃ¤gen der gesetzlich Versicherten mitfinanziert werden und nicht aus dem Bundeshaushalt kommen soll.

